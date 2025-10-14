今各地多雲到晴高溫依舊 週日起東北季風增強、北部轉涼有雨

今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在北部及中南部內陸有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今日（14日）各地大多為多雲到晴的天氣，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中花蓮地區可能發生有較大雨勢，宜蘭有零星短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在北部及中南部內陸有局部地區可能出現36度以上高溫，戶外活動請注意防曬並多補充水分。離島天氣部分，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（15日）至週五（17日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他山區有零星短暫雷陣雨。週六（18日）則是基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週三至週六各地低溫約24至27度，西半部高溫約34至35度，東半部及澎、金、馬高溫31至32度。

下週日（19日）及下週一（20日）東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，中部以北、宜蘭地區及澎、金、馬低溫23至25度，南部及花東地區24至26度；高溫方面北部、東半部及澎、金、馬25至30度，中南部28至33度。這兩天迎風面雨勢明顯且範圍較大，桃園以北及東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 30 ~ 39 32 ~ 38 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

