外國遊客「借銅板」搭高雄輕軌？購票機將增紙鈔購票

高雄輕軌車站購票機只收硬幣，傳出國外遊客只有紙鈔、只能向其他乘客借銅板搭車。（記者李惠洲攝）

高雄輕軌單程票機只能用零錢，傳出有國外旅客沒硬幣、需跟好心人借銅板窘境。市議員憂損害高雄形象，高市捷運局表示正進行購票機功能擴充測試，未來可望用紙鈔也能購票。

輕軌去年元月成圓，全長22.1公里、共38站，尖峰時段班距10分鐘、離峰時段約15分鐘，今年上半年每日平均運量約3萬7千餘人次，比去年上半年增加約1.8％（去年1、2月免費）。

市議員鄭孟洳質詢指出，輕軌月台雖張貼多項公告，卻沒標示「購票不收紙鈔」，傳出有乘客走近後才發現只能投硬幣，只好放棄搭乘。

她進一步提到，曾有家長在社團感謝路人幫忙沒零錢的女兒買輕軌票，今年6月還有日本旅客拿鈔票無法購票窘境，需向路人「借銅板」，擔心這情況會影響高雄形象。

鄭孟洳認為，高雄輕軌平日運量已達3萬7千餘人次，是新北淡海輕軌的兩倍，淡海輕軌早已開放使用各面額紙鈔購票，還能支援行動支付，高雄卻仍停留在10年前系統，應設法改善。

捷運局說明，目前使用電子票證乘客高達95%，對於少部分乘客無法使用紙鈔購票情況，目前已在外國乘客較多的4處車站，進行單程購票機功能擴充測試，讓購票機未來也可使用紙鈔；如果測試順利，明年將提報計畫全面更新。

高雄輕軌部分購票機正進行功能擴充測試，未來有可能以紙鈔購票。（記者王榮祥攝）

高雄旅運中心設有零錢兌換機，可供遊客兌換銅板搭輕軌。（讀者提供）

