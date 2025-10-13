高雄10大易肇事路段省道占一半！鳳山區包3條、仁武區鳳仁路最多

新十大易肇事路段鳳山區建國路、青年路排名第二、三。（記者陳文嬋攝）

高雄市新十大易肇事路段省道占一半，以仁武區鳳仁路257件造成97人受傷最多，人口數最多的鳳山區包辦3條主要道路。警方分析主要肇因為民眾未依規定讓車破5千件，將加強取締減少車禍發生。

最新統計前三季交通事故8萬3020件造成102人死亡、3萬多人受傷，以仁武區鳳仁路257件造成97人受傷最多，其次為鳳山區建國路221件造成85人受傷、鳳山區青年路193件造成83人受傷。

行政區以鳳山區達3條最多，人口數超過35萬人居冠，人口密集連帶交通流量大，加上早期道路設計動線複雜，除了建國路、青年路外，台88線鳳山段182件造成14人受傷；其次仁武區有2條主要道路，除了鳳仁路外，仁雄路159件造成51人受傷。

此外，台88線鳳山、大寮段均入列，其中大寮段181件造成30人受傷，主要肇事原因為未保持安全距離及變換車道不當；還有苓雅區建國一路176件造成58人受傷、三民區九如一路163件造成41人受傷、楠梓高楠公路152件造成1死79人受傷。

警方分析6大肇因為未依規定讓車5207件、未保持行車安全距離3044件、未保持行車安全間隔1825件、轉彎未依規定1512件、未注意車前狀態1355件、起步未注意來往車輛1096件。

警方分析易肇事交通事故時段以16至18時高達4067件最多，其次為上午8至10時3519件、10至12時3064件，大多發生於上、下學（班）交通尖峰時段。

警方表示，高雄交通事故近6年穩定下降，今年死傷件數比去年同期減少，已見初步防制事故成效，大多為民眾不當駕駛習慣造成，將持續宣導防禦駕駛觀念，加強取締違規減少事故發生，藉由大數據分析事故熱點、熱時，精準投入警力執法，並結合警民力提高見警率，研擬增設科技執法設備，防制交通事故發生。

