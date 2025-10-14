代刷門禁卡、未領取包裹被記點 租戶批桃園社宅記點制度比大學宿舍還嚴

桃園各社宅以中壢一號社宅擁有957戶、戶數最多。（資料照，民眾提供）

桃園市政府近年積極建設社會住宅盼降低民眾居住負擔，累計已完工入住社宅共14處、4374戶，其中以擁有957戶的「中壢一號社宅」戶數最多，近日有租戶向市議員黃崇真抱怨社宅採用記點管理制度，例如「代刷門禁卡」、「未領取包裹」等輕微事項都可能被記點，規範比大學宿舍還嚴苛，堪稱「六都最嚴」。

黃崇真認為，記點若達一定分數便可能被中止租約，相較其他縣市僅針對堆放雜物、噪音擾鄰、違規停車、污染環境等情形才列入記點，桃園市的標準似乎比較嚴苛，希望相關記點能更彈性。

對此，市府都市發展局副局長、也是兼任桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，過往有少數租戶習慣性不帶門禁卡，返回社宅時支使物管人員代刷門禁梯控，妨礙其正常工作，因此特別訂定每月1次代刷門禁卡規定；另有租戶長期把社宅大廳當成私人經營電商的包裹存放空間，嚴重影響公共出入，才訂出7天內應領取包裹相關規定。

邱英哲強調，該中心每月巡迴各社宅召開租戶座談會，多數租戶都期盼嚴格管理以維護居住品質，像是有租戶寵物大小便不清、在電梯內尿尿等，雖然這些事項都會被記點，但是輕微違規事項記點均以提醒、勸導為主，在累積滿60點前不會直接終止租約，近來租約被終止案例，以租戶在社宅內抽菸、跟騷或言語霸凌其他租戶等重大行為居多，中心除了終止租約也會同步報警，以維護多數租戶的權益。

