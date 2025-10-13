嘉義「鏟子超人」連假奔花蓮 接龍清空大倉庫腳踝深淤泥

嘉義救災團志工頂著烈日，在花蓮協助清除淤泥。（王閔正提供）

花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流發生洪災，嘉義一群青年組成「嘉義救災團」，利用雙十國慶連假到災區支援3天，約40名「鏟子超人」用人力接龍方式，清空中華路一處大倉庫深達腳踝厚泥，讓災民重新展現笑顏，手比愛心向志工們致謝。

「嘉義救災團」由Round2嘉義店羅雅希、KD PHOTO攝影店翁語晨、托瑪斯健身中心店長王閔正、K&C專業汽車包膜劉宥駿、純植然企業社蘇若瑄與35名各行各業青年組成，10月11日前往花蓮災區支援災後復原，連假結束，救災團成員陸續搭車返回嘉義市。

請繼續往下閱讀...

救災團不僅到志工較少的鳳林災區，協助獨居長輩清理農地工寮，還帶奮起福提供的愛心米餅給各地「鏟子超人」充飢。中華路一處大倉庫積淤泥深達腳踝，救災團以人龍接力傳遞鏟子、桶子，經通力合作，從早上9點到下午3點，就清空倉庫內厚泥；今天協同國軍，將中華路一處民宅前方空地泥沙搬運清除，讓災民有路可自由進出。

王閔正說，災區連日艷陽高照，雖然氣溫達攝氏32度，救災團夥伴汗如雨下，但對於能盡一己之力幫助災民，感到欣慰。他也提到，如鳳林災區志工較少、且地處偏僻，仍需要志工人力協助。

光復中華路一處倉庫淤泥，經「鏟子超人」協助，一天內完成清除。（王閔正提供）

嘉義救災團攜帶愛心米餅，發送給災區鏟子超人。（王閔正提供）

災民感謝救災團協助，手比愛心讓志工們心好暖。（王閔正提供）

40人嘉義救災團利用連假協助花蓮災區復原。（王閔正提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法