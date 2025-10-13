為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好怕吞罰單！彰化機車騎士就問「這路口」能不能左轉 警方回答了

    2025/10/13 22:51 記者劉曉欣／彰化報導
    路口有「白色騎士」圖案與箭頭圖案的藍底牌面就要「二段式左轉」。（資料照）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市「蛋黃區」的中正路、中華路與民權路口，到底騎機車能不能直接左轉？許多人大嘆每次走到這個路口，就是滿肚子問號，就怕直接左轉吞罰單。彰化警分局表示，路口有「白色騎士」圖案與箭頭圖案的牌面就要「二段式左轉」，這個路口並沒有相關牌面，並非二段式左轉路段！

    有待轉區無牌面 可騎內車道左轉

    　警方強調，如果路口要「二段式左轉」，就是必須要有「白色騎士」圖案與箭頭圖案的牌面，如果路口只有待轉區，卻沒有牌面，原則上可以直接左轉或是二段式左轉都行。但必須提醒的是，機車騎士不能直接從外側車道「切西瓜」左轉，必須先騎到內側車道，才能在路口左轉。

    民生地下道保留「二段式左轉」

    　民眾指出，彰化市有很多處的路口都已經取消「二段式左轉」，但也有路口還有保留，像是民生地下道路段，就必須「二段式左轉」，不少人都因此被開罰600元到1800元，這年頭賺錢不容易，每筆罰款都讓人心痛。

    　民眾表示，中華陸橋有安裝科技執法，以前中華陸橋與中正路口一端，就有「白色騎士」圖案與箭頭圖案的牌面，許多人都因為不知道「二段式左轉」而狂吞罰單。如今牌面不見了，就真的可以直接左轉？

    民眾疑惑，還有從火車站方向過來，騎在中正路上，如果要轉民權路、中華路，到底能不能直接左轉？讓人每次在路口就陷入「人生好難」的困頓。尤其中華陸橋下來要往火車站方向左轉的話，有時直行車流很大，還是寧可選擇二段式左轉，或是下個路口左轉，以確保安全。

