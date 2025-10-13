為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    定翼、旋翼無人機兩者兼修 屏科大航空科學實作課程搶手

    2025/10/13 22:47 記者陳彥廷／屏東報導
    無人機在近年烏俄戰爭中成為戰爭主軸，國立屏東科技大學智慧機電學士學位學程的航空科學課程接軌國際趨勢，不僅教製作及飛行原理，還實飛無人機。（記者陳彥廷攝）

    無人機在近年烏俄戰爭中成為戰爭主軸，國立屏東科技大學智慧機電學士學位學程的航空科學課程接軌國際趨勢，不僅教製作及飛行原理，還實飛無人機，更引進少見定翼無人機實飛課程，是定、旋翼兩者兼修，學程主任徐子圭強調，定、旋翼各有擅長，但一般玩家多以多軸旋翼為主，為讓學子接軌趨勢，因此納入定翼機，課程相當搶手。

    空軍上校退役的徐子圭曾研發F-16戰機引擎電腦監控診斷系統（ECM）並獲得專利，擁有航太科學專長的他被延攬到屏科大後，持續深耕軍民兩用科技，且屏科大原本就有植保技術及水保、植被、林相空拍等民用需求，無人機課程頗為熱門。

    徐子圭指出，航空科學學程中的飛行實作就是由大學生實際操駕無人機，但與一般玩家不同，他會從飛行原理導入，「教具」也是兩者兼修，讓學子能夠體驗兩種特性完全不同的無人機，也利於分別應用個別優勢。

    徐子圭說，以往旋翼機較盛行是因為入門門檻低且功能多用途，但是因為必須純靠螺槳推升，因此電量及續航成為瓶頸，特點就是可以定點滯空；以讓旋翼機滯空10分鐘的電池而言，一般民用定翼機的續航可達至少4倍的40分鐘。而這些應用上的差異，在烏俄戰爭大量使用無人機下更受關注。

    徐子圭表示，烏俄戰爭期間，開始出現如同美軍「魚鷹戰鬥機」型式量產無人機，結合垂直起降及定翼長續航可說是新趨勢，學子在體驗旋翼及定翼機後，更能了解不同特點並結合優點，有志者也能在組裝的課程上自己研發設計，學生不僅要飛，也至少要組裝基本款四軸無人機。而為拓展到小朋友，他也設計國小學生的迷你無人機組裝課程，希望能「玩中學」、從小扎根。

    屏科大的無人機課程還有定翼機實飛。（記者陳彥廷攝）

    國立屏東科技大學智慧機電學士學位學程主任徐子圭強調，定、旋翼各有擅長，但一般玩家多以多軸旋翼為主，為讓學子接軌趨勢，因此納入定翼機，課程相當搶手。（記者陳彥廷攝）

