彰化知名景觀餐聽「卦山月園」熄燈 業者證實轉手作健身房

彰化市知名景觀餐廳「卦山月圓」是彰化人共同的回憶。（記者劉曉欣攝）

位於彰化市八卦山的「卦山月圓」經營約24年，今年3月間掛起布條宣布「整修內部暫停營業」，陳姓業者證實餐廳歇業，原址轉手經營健身房。陳姓業者說，因為服務業請人不易，繼續營業就要投入資金翻新，在有人願意接手下，為餐廳畫下完美的句點。

「卦山月圓」佔地約3000坪，經營超過20年，擁有從八卦山俯瞰彰化市區的無敵美景，可說是彰化景觀餐廳的先驅，更吹起全縣景觀餐廳風潮。從推出以來，假日一位難求，加上內部空間大，又有戶外美景，還有寬廣的停車場，一直都是彰化人用餐的好選擇，也是彰化人的共同回憶。

因此當「卦山月圓」今年3月掛起紅布條宣布要整修暫停營業，許多人還抱著餐廳就要煥然一新的想法。如今，陳姓業者證實「卦山月圓」餐廳不再經營，正在整修的工程，是由接手的人在打造健身房。

陳姓業者強調，目前服務業人員並不好請，加上平日與假日生意相差太大，假日客滿，但平日卻是三三兩兩，也讓餐廳經營不易；加上餐廳固定幾年就要翻修，才能具有競爭力，「卦山月圓」如果要繼續做下去，也到了要整修的年限，才會在慎重思考後，決定吹起熄燈號。

由於八卦山原本就有許多體健設施，從田徑場、游泳池到天空步道都有，如今「卦山月圓」原址要改為健身房，也讓各界非常期待，認為最大的優點就是停車位夠大夠多，這將是未來全新健身房最大的賣點。

