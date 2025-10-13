為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    湖口好米外銷日本創佳績 斥資1.6億擴建穀倉

    2025/10/13 21:45 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣湖口米成功外銷日本，但是湖口鄉農產加工廠的穀倉空間不足，近日斥資1.6億元擴建。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口米成功外銷日本，但是湖口鄉農產加工廠的穀倉空間不足，近日斥資1.6億元擴建。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口米成功外銷日本，5年來共出口5600公噸，但是湖口鄉農產加工廠的空間不足，在中央補助經費下，近日斥資1.6億元擴建穀倉，設置冷藏和烘乾設備，預計明年底完工後，將可增加儲存3500公噸米，助利外銷。

    縣府農業處指出，湖口鄉水稻面積約1200公頃，年產量約6000公噸，湖口鄉農會配合農糧署代收公糧每年達4500公噸，主要供應援外量、國軍糧食及製酒原料，經由農糧署引薦國際貿易商，通過日本608項農藥殘留檢驗，2020年首度成功出口3200公噸白米和糙米到日本，堪稱台灣農業之光。

    湖口米穩定拓展日本市場，去年和今年各再出口1200公噸，在日本超市以小包裝米型態銷售，提供消費者選購。5年來湖口米共計外銷日本5600公噸，展現台灣好米的競爭力。

    湖口鄉農會總幹事周星江表示，為妥善儲存在地生產的優質米，投資2.2億餘元新建農產加工廠，2017年11月啟用，採電腦化作業，全程稻米不落地。近年積極推動外銷，糧倉空間已不敷使用，因此在中央補助下再投入1.6億元擴建，將兩棟倉庫打通，增設可儲存3200公噸米的冷藏室，以及4台烘乾設備。

    周星江說，中央推動稻米產業全面升級計畫，輔導湖口鄉成立稻米契作集團產區，農民積極參與講習和接受輔導，使湖口鄉水稻通過產銷履歷驗證面積超過460公頃，建立產地品牌形象。

    縣長楊文科表示，在日本出現稻米短缺與米價上漲之際，正是台灣擴大稻米外銷日本的機會。出口日本的台灣米需通過嚴格檢驗，證明新竹縣的稻米在食味、碾米調製與品質安全，已深獲國際認可。

    湖口鄉農產加工廠將擴建，增設可儲存3200公噸米的冷藏室，以及4台烘乾設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農產加工廠將擴建，增設可儲存3200公噸米的冷藏室，以及4台烘乾設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農產加工廠將擴建，增設可儲存3200公噸米的冷藏室，以及4台烘乾設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉農產加工廠將擴建，增設可儲存3200公噸米的冷藏室，以及4台烘乾設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口米成功外銷日本，5年來共出口5600公噸。（記者廖雪茹攝）

    湖口米成功外銷日本，5年來共出口5600公噸。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉水稻通過產銷履歷驗證面積超過460公頃。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉水稻通過產銷履歷驗證面積超過460公頃。（記者廖雪茹攝）

