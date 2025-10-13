為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    1週1瓶太少！「生生喝鮮奶」北市家長敲碗加碼 蔣萬安允諾評估

    2025/10/13 21:26 記者董冠怡／台北報導
    台北市4月起推動「生生喝鮮奶」政策，學童每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，議員郭昭巖今天在議會向市長蔣萬安表示，家長反映1週1瓶太少，希望可以1週2瓶；對此，蔣回應，評估一段時間後，再視實際狀況如何擴大辦理。（記者方賓照攝）

    台北市4月起推動「生生喝鮮奶」政策，學童每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，議員郭昭巖今天在議會向市長蔣萬安表示，家長反映1週1瓶太少，希望可以1週2瓶；對此，蔣回應，評估一段時間後，再視實際狀況如何擴大辦理。（記者方賓照攝）

    台北市4月起推動「生生喝鮮奶」政策，學童每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿；9月開始升級2.0版本，補助對象從17.5萬人擴大至20.8萬人。議員郭昭巖今天在議會向市長蔣萬安表示，家長反映1週1瓶太少，希望可以1週2瓶；對此，蔣回應，2.0上路不久，評估一段時間後，再視實際狀況如何擴大辦理。

    郭昭巖指出，家長反映希望可以改成1週2瓶，如不可行，可改成暑假期間1週2瓶，約需4500萬元。另，新北市週週喝鮮奶明年2月實施，雙北為共同生活圈，受惠對象恐重疊，要求市府盡快和新北市洽談解方。

    蔣萬安說，將請教育局研議不同方案，2.0版9月上路，待評估一段時間後，再來看要如何擴大辦理；也會在下一次4市平台討論，進行跨縣市比對，估1個月會有初步結果。

    教育局補充，目前1週1瓶、1年約需2.7億元，若為1週2瓶，每年約需增加2.7億元。將於基北北桃合作交流會議中，研商有關鮮奶補助學童身分，跨縣市勾稽機制，避免跨縣市重複領取。

    
    
