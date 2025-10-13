食農神隊友！高雄培訓農民種子老師 打造高雄食農力

高雄培訓農民種子老師，打造高雄食農力。（市府提供）

高雄市農業局培訓農民種子老師，透過基礎培力及設計實作兩階段課程，以農業專長加上教育專業，讓高雄孩子能吃在地、學習物產知識與飲食文化，在生活中實踐農業，打造高雄特色食農力。

農業局舉辦農民種子老師培訓坊，吸引農漁生產者、農漁會與學校教師50人參與，將食農教育融入地方文化，以及永續發展目標與。

請繼續往下閱讀...

文化環境發展協會理事長黃思慈帶領學員走訪大寮區認識早期作物菱角，以拷潭地名中「拷」為台語「洘（khó）」音轉，意指黏稠泥漿，凸顯環境條件與作物關聯，透過菱角殼汁液染布體驗，探討農業副產物再利用。

導覽過程有人好奇菱角構造與授粉方式，學員燕巢國中生物老師張淑娥現場講解雌雄蕊特徵，以顯微鏡呈現菱角花與葉柄膨大氣囊構造，展現教育與農業跨領域合作帶來教學加乘效果。

至於食農教學設計實作，燕巢區種植芭樂的青農霍柏任分享泥火山富含微量元素泥岩土造就燕巢芭樂獨特風味關鍵，打算將食農教育結合烏山頂泥火山遊程，讓民眾理解環境與農業生產關聯。

培訓促成霍柏任與燕巢國中合作，形成在地推動實踐夥伴關係，燕巢國中主任陳鈺萍強調青農加入正好補足校訂課程田間實作環節，讓學生更貼近產業發展的真實樣貌，親手實作看到作物成長，就是最生動的學習。

農業局說，學員將是學校「食農神隊友」，結合農業專長與教育專業協同教學，讓學童從土地學起，理解食物、尊重農業，並實踐永續生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法