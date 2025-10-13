為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「寧靜車廂」親子旅客壓力好大 高鐵撤宣導牌避免誤解

    2025/10/13 20:56 記者蔡昀容／台北報導
    高鐵為避免「寧靜車廂」措施造成誤解，將宣導牌撤下，僅保留「美好高鐵、寧靜同行」圖卡。（高鐵提供）

    高鐵為避免「寧靜車廂」措施造成誤解，將宣導牌撤下，僅保留「美好高鐵、寧靜同行」圖卡。（高鐵提供）

    高鐵「寧靜車廂」政策僅規範旅客3C產品使用方式，卻間接對親子旅客造成壓力。高鐵公司考量政策導致誤解，昨天撤下椅背後方及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡，也不再派員舉牌；但遇3C開聲音或車廂內講電話旅客，仍會勸導戴耳機或至車廂外玄關講電話。

    高鐵公司9月22日起實施「寧靜車廂」措施，全車旅客使用3C產品要戴耳機、講電話至玄關，但引起家長反彈，擔心孩子哭鬧惹來其他乘客白眼，高鐵稱會提供乖乖安撫孩子，部分家長不買單，各種意見在網路吵成一團。

    台灣高鐵考量政策導致誤解，昨天撤下椅背後方及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡，僅保留「美好高鐵，寧靜同行」圖卡宣導，並透過列車跑馬燈、車站及官網持續宣導；另外，也不會派員舉牌提醒，但遇3C開聲音或車廂內講電話旅客，仍會勸導戴耳機或至車廂外玄關講電話。

    台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對3C產品使用方式，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子同行旅客之意見，將持續傾聽與理解，也認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

    高鐵公司強調，推動車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘，也希望外界勿過度解讀。

    高鐵9月22日至10月8日期間統計，各車次累計超過1萬3000次勸導案例，平均每班次不到5件；其中約半數為車廂內講電話（49%），追劇、聽音樂未戴耳機超過2成（24%），其他包括大聲交談影響他人約3成（27%），幼／孩童案例為極零星個案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播