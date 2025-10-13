「寧靜車廂」親子旅客壓力好大 高鐵撤宣導牌避免誤解

高鐵為避免「寧靜車廂」措施造成誤解，將宣導牌撤下，僅保留「美好高鐵、寧靜同行」圖卡。（高鐵提供）

高鐵「寧靜車廂」政策僅規範旅客3C產品使用方式，卻間接對親子旅客造成壓力。高鐵公司考量政策導致誤解，昨天撤下椅背後方及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡，也不再派員舉牌；但遇3C開聲音或車廂內講電話旅客，仍會勸導戴耳機或至車廂外玄關講電話。

高鐵公司9月22日起實施「寧靜車廂」措施，全車旅客使用3C產品要戴耳機、講電話至玄關，但引起家長反彈，擔心孩子哭鬧惹來其他乘客白眼，高鐵稱會提供乖乖安撫孩子，部分家長不買單，各種意見在網路吵成一團。

台灣高鐵考量政策導致誤解，昨天撤下椅背後方及商品推車上的寧靜車廂宣導圖卡，僅保留「美好高鐵，寧靜同行」圖卡宣導，並透過列車跑馬燈、車站及官網持續宣導；另外，也不會派員舉牌提醒，但遇3C開聲音或車廂內講電話旅客，仍會勸導戴耳機或至車廂外玄關講電話。

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對3C產品使用方式，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子同行旅客之意見，將持續傾聽與理解，也認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

高鐵公司強調，推動車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘，也希望外界勿過度解讀。

高鐵9月22日至10月8日期間統計，各車次累計超過1萬3000次勸導案例，平均每班次不到5件；其中約半數為車廂內講電話（49%），追劇、聽音樂未戴耳機超過2成（24%），其他包括大聲交談影響他人約3成（27%），幼／孩童案例為極零星個案。

