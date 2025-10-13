希望培育基金會資助隘門、馬公國小 黃健忠市長感謝善舉點亮教育之光

希望培育基金會致贈馬公國小助學基金，由校長王文瑞代表接受。（馬公市公所提供）

馬公市長黃健忠今（13）日陪同「希望培育基金會」執行長葉萬教、副執行長陳福國，一同前往隘門國小與馬公國小，關懷在地校園發展，並致贈補助經費。基金會此次資助隘門國小桌球隊「點心費」，由校長朱劍忠代表接受；並補助馬公國小「外聘教練鐘點費」，由校長王文瑞代表接受，協助籃球隊與田徑隊的課後訓練，為學童學習與運動注入動能。

馬公市長黃健忠表示，隘門與馬公國小是培育在地人才的重要校園，基金會的補助，讓孩子在運動與學習的道路上多一份助力，也讓學校在資源不足時能夠安心推展訓練。他特別感謝基金會長期關心澎湖教育，以實際行動照顧孩子的需求，市公所也將持續與各界攜手，讓更多校園受惠。

執行長葉萬教指出，基金會始終堅持「用最少經費，幫助最需要的孩子」，這份理念將不斷延續，讓教育希望能在澎湖持續發光發熱。副執行長陳福國則表示，基金會的補助雖然有限，卻希望能在關鍵時刻提供最合宜的支持，成為孩子學習路上的後盾。

隘門國小校長朱劍忠與馬公國小校長王文瑞，均對基金會的善舉表達誠摯感謝，並指出這份適時的協助，讓學校在推動體育訓練與學生活動時更具信心，也為學生創造更好的成長環境。

希望培育基金會長年攜手教育夥伴與社會各界，補足公部門經費不足之處，點亮校園的希望之光，為澎湖的下一代開啟更寬廣的未來。

