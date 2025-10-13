為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馳援花蓮挖到失聯者汽車 屏東特搜還原過程：3處同時開挖

    2025/10/13 20:57 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣消防局特搜大隊大隊長陳世鴻說明尋獲失聯者汽車的過程。（記者羅欣貞攝）

    屏縣消防局特搜大隊大隊長陳世鴻說明尋獲失聯者汽車的過程。（記者羅欣貞攝）

    馬太鞍溪堰塞湖造成花蓮光復鄉重災，屏東縣消防局特搜大隊繼之前奇蹟救出6歲女童小沂後，本月二度馳援，12日下午又尋獲失聯者汽車，為困難重重的搜尋任務燃起一線曙光；屏東特搜大隊今（13）日暫時結束任務，下午返回屏東隊部，還原尋獲車子的過程表示，在9日出發前就已開始規劃、研判，到光復後，以失聯者失聯處的工寮一帶下水點為主要基點，3處同時開挖，最後在距工寮一帶約800公尺處找到深埋地下2米的汽車。

    屏東縣政府消防局特搜大隊大隊長陳世鴻今（13）日下午率5車、13名搜救人員及搜救犬「Chubby」回到屏東。他表示，9日出發前就已經有在收集資料，研判到底哪個位置機會比較大，10日展開任務，空拍機輔助、用舊的圖做比對、可能哪裡有樹欉會卡住、找到機會比較大等，其實第2天就有去找汽車所在的那個點，但怪手不夠大型，12日怪手到位，屏東特搜就分了一組在那裡開挖。

    陳世鴻說，他在下午3點左右過去看的時候，隊員們挖著挖著突然奇怪有一個氣體衝出來 ，起初以為是瓦斯罐，再仔細看原來是挖到輪胎，可能是叉破輪胎導致爆胎，後來慢慢清，清出來就看到車牌，怪手司機說有照到車牌，隊員撿過來核對當初報案資料，確定就是要找的失聯者車子，大約埋在2米深處。

    陳世鴻也表示，發現該部客貨兩用車後，有試著將車子挖出來，前後玻璃都破了，並沒有發現失聯者，研判事發當時情況緊急，車子被沖走後持續上下翻滾，人有可能在過程中被甩出去。

    在屏東特搜尋獲失聯林姓夫妻的座車後，後續各縣市消防人員也接力支援，集結更多力量盼早日尋找到失聯者。

