    首頁 > 生活

    展現職場新形象 勞發署10/18邀中高齡大溪健走 前500名拿好禮

    2025/10/13 20:48 記者李容萍／桃園報導
    勞動力發展署桃竹苗分署10月18日「銀JOIN未來．職涯亮起來」邀您一同參與健走，展現活力與行動力。（桃竹苗分署提供）

    勞動力發展署桃竹苗分署10月18日「銀JOIN未來．職涯亮起來」邀您一同參與健走，展現活力與行動力。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署訂18日上午7時30分至中午12時，在桃園市大溪區大溪橋步道舉辦「銀JOIN未來．職涯亮起來」健走活動，以「健康活力、職涯延伸、世代交流」為核心，結合健走、職訓體驗與就業服務宣導，號召中高齡民眾一同前來健走，展現中高齡族群的活力與行動力，前500名完成任務可拿限量好禮。

    桃竹苗分署長賴家仁今表示，為能讓更多中高齡與高齡者了解勞動部各項計畫及措施，透過健走活動、職訓體驗及多元市集，鼓勵更多民眾善用勞動部中高齡者及高齡者就業資源，並鼓勵在職者穩定就業、退休者再就業，讓勞工更安心參與職場，活動名額有限，報名請掃QR code。

    其中，針對企業聘用及留用中高齡者，勞動部提供多項補助措施，包括「職務再設計服務計畫」協助企業改善工作流程與輔具導入，「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵企業續用年滿64歲退休員工，補助每人最高18個月25萬8000元。各種多元的計畫方案歡迎民眾與企業至「45+就業資源網」查詢，或洽詢桃竹苗銀髮人才資源中心電話：（03）558-3456。

    賴家仁說，健走活動結合勞動部5050就業網絡計畫、職業訓練及多元計畫相關成果展現，讓中高齡的民眾可以到現場體驗相關訓練成果，其中有造型剪髮、美學編織、植感園藝、原住民風味美食、皮革製作等多元技能展現，民眾可趁著假日輕鬆參與，透過各式互動攤位，協助參與者體驗友善銀髮職場，展現職人專業技藝，藉此打破社會刻板印象，塑造能行動、有能力、願貢獻的銀齡新形象。

    另外，現場設有互動闖關、主題市集等，參加健走民眾可獲贈隨行造型帽、提袋等好禮。

