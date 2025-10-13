為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週日起東北季風報到轉涼！ 氣象署估週六恐有颱風生成

    2025/10/13 20:30 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    明天週二至週五各地天氣炎熱，下週日（19日）轉涼。中央氣象署預報，西北太平洋有一個熱帶系統，預計週三、週四增強為熱帶性低氣壓，週六增強為颱風。

    中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天週二至週五天氣穩定，高溫炎熱，西半部達33至35度，午後各地山區有少部分雷陣雨，週二花東地區或嘉義以南地區也有零星降雨機會。

    劉沛滕指出，週六東北風帶來水氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部降雨，雨勢將於下週日明顯增加。下週日受東北季風影響，加上熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，降雨廣泛，包括桃園以北、東半部有短暫降雨，竹苗也有局部降雨。

    下週一東北季風持續影響，加上熱帶系統外圍環流影響，水氣較多容易下雨，中南部地區有局部降雨機會。

    溫度方面，他表示，下週日受東北季風影響，降溫明顯，北台灣高溫略降3度，達到31、32度，不會像前幾天33、35度，下週一高溫落在28至30度；清晨夜晚則是22至23度。中南部溫度也會略降1至2度。

    劉沛滕表示，熱帶系統未來會通過菲律賓群島還是走其他路徑，尚要持續觀察；預計週三或週四增強為熱帶性低氣壓，並在週六增強為颱風。

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    熱門推播