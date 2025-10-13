為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷安全「有眼」！ 全線佈建逾2000「鷹眼」緊盯動態

    2025/10/13 20:21 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷強化安全，全線佈建逾2000「鷹眼」緊盯動態。（圖：市府提供）

    中捷強化安全，全線佈建逾2000「鷹眼」緊盯動態。（圖：市府提供）

    台中捷運為強化全線列車及站點安全，佈建多達2409支監視攝影機，宛如「鷹眼特勤隊」緊盯列車及車站動態，盼全天候守護旅客安全，打造更安心的乘車環境。

    中捷公司指出，目前中捷綠線日載客量已逾4萬5千人，為強化乘客搭車安全，加強監視系統，佈建監視攝影機，站內設置「槍型攝影機」為主，18個站點共設高達1,535支監視器，具備長距離監看能力，宛如「鷹眼特勤隊」，全時緊盯大廳與月台動態；另有「半球型攝影機」守護出入口與長通道；而能360度旋轉的「球型攝影機」則可拉近畫面並追蹤列車動態，守護列車與軌道設備安全。

    此外，中捷公司表示，每列捷運車廂均設置8支攝影機，配置於緊急對講機上方，旅客若在車廂內遇突發狀況並按下對講機時，不僅可即時與行控人員通話說明情形，行控中心監視系統也會自動跳出該車廂畫面，讓人員能即時掌握現場狀況、迅速啟動應變機制。

    中捷公司強調，佈建監視設備共多達2409支，這些「電子守護者」24小時待命，無論人潮擁擠或突發事件，系統皆能即時監控、快速反應，確保旅客安全。

