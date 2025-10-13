立院交通委員會台中考察 中市府盼中央依計畫補助捷運

立院交通委員會考察，中市府再提盼中央補助捷運不中斷。（圖：市府提供）

立法院交通委員會今考察台中捷運包括「捷運綠線延伸線」、「機場捷運（橘線）」及「捷運藍線」等3項計畫，台中市副市長黃國榮再提，捷運藍線已在今年6月26日正式開工，若中央補助款出現短差，恐影響工程進度，市府已透過市庫及軌道基金先行支應，盼中央能依核定計畫逐年給予補助。

台中市捷運工程局長蘇瑞文指出，機場捷運可行性研究已於去年7月獲交通部原則審查通過，交通部並於今年7月28日函轉行政院秘書長意見，要求補充促參評估文件，市府已在8月1日補送促參自評表至交通部，期盼中央加速審查與核定程序，讓計畫能儘早進入綜合規劃及設計施工階段。

請繼續往下閱讀...

他指出，捷運綠線延伸線目前正進行綜合規劃期末報告，預計明年初送中央審查，同步推進環評及都市計畫變更作業，加速整體進度，未來完工後可有效紓解大坑假日車流，並透過轉運接駁串聯新社、石岡、東勢等地，強化中彰生活圈通勤與觀光交通便利性。

今日考察包括立法院交通委員會委員黃健豪邀集副院長江啟臣等與相關中央部會共同出席，黃國榮指出，台中整體捷運路網計畫已於2021年獲交通部同意備查，市府將持續分階段推動各路線建設，他也呼籲中央儘速核定機場捷運（橘線）、捷運藍線延伸太平及屯區捷運環狀線（紫線）等可行性研究，並依計畫逐年補助藍線建設經費，攜手打造更完善的捷運城市，滿足市民通勤與生活需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法