結帳被攔！韓國人跟超商店員「尷尬對看3分鐘」 原因笑翻全網

一名韓國女網友分享，她到台灣超商購買沙拉，結帳時卻被店員以「再等3分鐘就能打折」，讓她只好尷尬地與店員互看彼此等待時間過去。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

近年來台灣多家連鎖超商、賣場會將店內「即期食品」推出折扣優惠，增加民眾購買意願的同時，也達到避免食物浪費的美意。有一名韓國女子PO文分享，她到台灣超商購買沙拉，結帳時卻被店員以「再等3分鐘就能打折」，讓她只好尷尬地與店員互看彼此等待時間過去，貼文曝光後，頓時笑翻無數台灣網友。

這名韓國女子昨（12）日在社群平台Threads，分享這段離奇又有趣的經歷，她在貼文附上自己去台灣7-11消費的照片，並在文中解釋，她當時去超商購買沙拉，不料結帳時被店員攔截，對方還請自己「再等3分鐘」，起初她不知道原因，店員好心解釋時間一到部分食品可以打折，後來雙方尷尬互看3分鐘，才終於結束購買流程。

貼文一出，吸引大批台灣網友朝聖與討論，眾人也紛紛留言笑說，「這店員真的值得鼓勵」、「超好笑，店員居然還讓外國人體驗當i珍食超人」、「台灣人：即使對方不說中文也必須讓對方得到折扣」、「你遇到了i珍食超人，他甚至用手按住沙拉捍衛你的錢包」、「台灣店員是固定NPC，以動物森友會來說，是豆狸跟粒狸的角色」、「沒有因為你是外國人就不幫你省錢欸！一視同仁守護大家的錢包」。

