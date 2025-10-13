托嬰中心屢傳兒虐 中市促市府加強建置監管雲防「誤刪」

多名議員要求社會局加強托嬰中心「監管雲」建置。（記者蘇孟娟攝）

台中市議員王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿等人指出，台中市今年光5月就發生兩起托嬰中心虐嬰事件，但家長為釐清真相調閱監視影像卻困難重重，因台中市未建置「監管雲」，發生虐嬰事件往往出現監視影像消失或被誤刪等狀況，促市府確實落實建置「監管雲」保障受托幼兒甚至托育人員。

王立任指出，托嬰中心影像雲端監視管理系統社會局只納入46家的公共托嬰中心，但準公共及私立托嬰中心未列其中，但準公共及私立托嬰中心共多達195家，已往發生疑似兒虐案，屢有家長要求調閱監視影像時被刁難，甚至有影像「被消失」的疑慮，今年5月台中就發生了2起的托嬰中心虐嬰事件，事件中的家長欲查看監視器畫面都備嘗辛苦，暴露市府推行「監管雲」不足，當發生虐嬰事件時無法有效協助家長維護權益，任由監視器被消失、被隱藏。

謝志忠指出，根據台中市托育資源統計，準公共托嬰中心收托7297人、私立托嬰中心1618人，而居家托育人員則高達9082人，0至2歲幼童的表達能力有限，一旦發生意外或受虐情事，往往難以及時求助或說明。

謝志忠強調，目前新北、桃園、台南、高雄甚至苗栗縣，都已針對托育人員裝設監視器提供補助，僅台中市與台北市仍未推動，強烈要求市府應儘速研擬相關計畫，補助監視器設置費用，不僅能守護孩子的安全，也能保護用心照顧的托育人員，讓雙方都多一層保障與安心。

王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿議員共同呼籲，市府應盡速研擬推行「監管雲」納入準公共及私立托嬰中心，讓嬰幼兒、家長及教保員三方的權益都能被保護。

社會局長廖靜芝指出，依規定托嬰中心的監視影像要保留30天，若未保留須負管理責任；台中市副市長賴淑惠則指出，社會局有著手研討設置監管雲，但業者反映有增加設備費用等負擔等考量，會請社會局多方研究。

