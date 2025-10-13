高雄捷運無障礙車位偏少又偏遠 交通局：符合法規

高雄無障礙車位比例偏低，又離捷運、車站遠。交通局強調符合法規。（記者黃良傑攝）

高雄市無障礙汽車停車位約1205格，約占全市停車格5萬8932格的2.04％，今（13）日引起民進黨籍市議員的關切，並在市議會質詢中要求交通局正視，交通局表示，此一比率符合「身心障礙者權益保障法」規定。

交通局：符合法規

交通局強調，法定無障礙車位車位，一定有符合規定的數量，至於設置地點是否妥適，或滿足使用者需求，交通局將辦理會勘改善，將來車位會改以地圖網頁方式呈現。

民進黨市議員湯詠瑜今天質詢指出，有身心障礙者及家屬反映，高雄鄰近捷運車站的無障礙車位，有車格不足、距離偏遠、不便使用、無設置停車格等狀況，建議車位數量多於法定標準，距離公共場所、交通樞紐周邊設計距離就近車格，並規劃透明與地圖資訊，以提升尋找車位的效率。

交通局說明截至今年8月，全市路邊已完成設置身心障礙汽車格1205格，占全部5萬8932格停車位2.04％，符合「身心障礙者權益保障法」規定。

至於捷運站區附屬的路外停車場，高捷公司均已依規定比例設置身心障礙停車位，至於場站周邊路邊停車格，各大型捷運站周邊道路，多有設置身心障礙停車格，若設置地點不符合身障者需求，交通局將持續依據需求及民眾意見，邀集相關團體現場會勘改善，未來車位將改以地圖網頁方式呈現。

