花蓮洪災善款突破11.5億 將規劃生活、工作經濟支持

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，目前持續處於災後復原階段，賑災基金會9月25日啟動專案募款迄今，已募得款項11.5億餘元，總筆數超過30萬筆；基金會表示，第一階段慰助金已陸續發放，逐漸進入生活支持與關懷照護階段，將規劃對災民居家生活與工作影響提供經濟支持。

賑災基金會說明，截至10月12日23時59分，累計捐款金額達到新台幣11億5661萬8739元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣7億6236萬0552元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億6739萬8200元，四大超商捐款累積金額達新台幣1億2685萬9987元。

捐款筆數方面，總計達到30萬1389筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到17萬8149筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的6萬3650筆，四大超商的5萬9590筆。

賑災基金會表示，目前第一階段慰助金已陸續發放中，後續將分階段落實賑助災區災民，慰助與綜合性諮詢服務將由行政院東部聯合服務中心接手辦理，其餘業務也都回歸原主管機關窗口，讓協助不中斷，衛福部也陸續執行撥款程序。

法定賑助方面，基金會依「重大天然災害災民賑助核給要點」所提列的失蹤、重傷、失依、安遷或租屋、淹水（土石流）救助，目前由花蓮縣政府社政單位統計中，待縣政府對基金會提出申請，將會迅速撥款。

此外，基金會指出，行政院已推出「安心住，幫你付」專案，補助馬太鞍溪堰塞湖溢流災害設立臨時收容處所已收容災民，含花蓮縣政府開設之臨時收容處所及原民處114年9月26日列冊收容所收容的民眾免費住宿14日，以災民人數與短期住宿實際天數核實報支。

基金會表示，慰助金陸續發放後，有居住事實的災區災民家戶生活補助，擬比照「0403震災復原重建方案」提列，擬提居家生活與工作影響之經濟支持，將對弱勢家庭提高補助，後續會與衛福部相關單位討論後提出。

另基金會表示，第三階段將由中央定調本次災害災民相關安置重建規劃，本會則提供符合災民需求的生活與生計及心理重建（含就學）的救助，貼近災民訴求「離災不離鄉」的重點所在，基金會將與相關單位擬定後提列經費。

