    首頁 > 生活

    串連秘境生態、體驗水上購物 台南四鯤鯓紅樹林河道遊程爆紅

    2025/10/13 18:42 記者王姝琇／台南報導
    台南四鯤鯓秘境被命名「鯤鯓島」（圖右側）。（記者王姝琇攝）

    台南四鯤鯓秘境被命名「鯤鯓島」（圖右側）。（記者王姝琇攝）

    台南北門、將軍、七股、安南四草等擁有豐富的紅樹林生態，觀光船生態遊程吸引遊客體驗，今年甫開放南區四鯤鯓紅樹林河道，不僅能同時欣賞紅樹林生態與安平商港景致，還能一探水上秘境「鯤鯓島」、蚵寮街。

    觀光船業者進駐四鯤鯓紅樹林河道，祭出水上生態介紹、蚵農體驗搭配周邊社區導覽等遊程，日前更串連水上市集，打出不用飛到泰國，就能體驗水上購物樂趣而爆紅，也意外揭露在地人才知曉的秘境「鯤鯓島」。台南市舢筏漁業護權協進會理事長陳廷洲表示，四鯤鯓紅樹林河道全程6公里、航行約40分鐘，被河道完全包圍獨立的陸地，被當地人稱為「鯤鯓島」。

    陳廷洲說，鯤鯓島生態豐富，遊客不僅能觀察招潮蟹等灘岸生物，欣賞白鷺鷥及多種紅樹林鳥類翱翔之美，還能認識紅樹林維護生態平衡的重要角色，近來也有綠鬣蜥身影出現。不僅止於自然生態，沿著河道建置的整排蚵寮，還能看見邊聊天邊剝蚵的婦女日常，一旁停放船筏及相關器具，宛如水上熱鬧街巷，被稱為「蚵寮街」。遊程後還能體驗手作擴香石。

    觀旅局長林國華分享，在水域行程結束後，民眾可以深入社區，以步行方式進行「陸域」的巷弄探索，順遊龍山寺、黃金海岸廊帶公園、龍崗天橋、鯤喜灣文化園區、鹽埕出張所等景點，或安排探訪台灣美研院故事館、新百祿燕窩觀光工廠。

    行經水上蚵寮街（圖左側）直擊養蚵人日常。（記者王姝琇攝）

    行經水上蚵寮街（圖左側）直擊養蚵人日常。（記者王姝琇攝）

    觀光船途中停靠蚵棚，遊客下船認識養蚵產業，聽導覽員解說「蚵學」。（記者王姝琇攝）

    觀光船途中停靠蚵棚，遊客下船認識養蚵產業，聽導覽員解說「蚵學」。（記者王姝琇攝）

    擴香石DIY手作體驗。（記者王姝琇攝）

    擴香石DIY手作體驗。（記者王姝琇攝）

    四鯤鯓紅樹林生態觀光船能駛近安平商港，欣賞港口限定景致。（記者王姝琇攝）

    四鯤鯓紅樹林生態觀光船能駛近安平商港，欣賞港口限定景致。（記者王姝琇攝）

