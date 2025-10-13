為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市「淨零綠生活數位學習工作坊」報名開跑！ 運用AI落實永續

    2025/10/13 18:41 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局推行「淨零新生活」運動，將於24日舉辦「淨零綠生活數位學習工作坊」，運用AI數位工具發展具體永續行動方案，盼培養青年世代的永續思維與行動力。（台北市環保局提供）

    台北市環保局推行「淨零新生活」運動，將於24日舉辦「淨零綠生活數位學習工作坊」，運用AI數位工具發展具體永續行動方案，盼培養青年世代的永續思維與行動力。環保局表示，全程參與工作坊的學生，獲得的研習證明可用於學習歷程檔案，鼓勵學生報名參加。

    環保局提到，「淨零綠生活數位學習工作坊」於24日上午9時至12時，在信義區公所13樓大禮堂舉辦，以「淨零綠生活：從校園到社區的淨零行動」為主題，運用AI數位工具思考生活中可落實的永續行動，激發青年世代對淨零排放的想像與行動力。

    環保局說，報名自即日至20日，人數上限200名，額滿為止，一律採取線上報名（報名網站：https://forms.gle/NkxJ8dgvnAKLcQoT8），22日可至台北市無圍牆環境教育博物館網站查詢錄取名單。

    活動由台灣科技大學及台北科技大學學生擔任引導員，帶領參加學員透過設計思考方法與運用AI工具，在食、衣、住、行、育、樂、購等面向中，研討減少碳排放創新行動方案，協助參加學員運用AI科技創意思考，並發展具體的校園與社區行動方案。

    環保局表示，全程參與此工作坊之學生，可獲研習證明用於學習歷程。除國、高中生外，此次活動也開放一般民眾報名參加，民眾可針對綠色飲食、節能住居、資源循環、綠運輸、永續消費等主題發想與分享實際做法，透過跨世代交流，讓更多人共同參與台北的淨零行動。

