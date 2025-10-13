為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市特搜隊光復熱區開挖 搜救犬地毯式搜索一度聞到異味

    2025/10/13 18:17 記者蔡清華／高雄報導
    搜救犬執行地面地毯式搜索。（高市消防局提供）

    高市特搜隊2度前進花蓮光復災區，今天立即投入搜救行動，鎖定武昌街工寮失聯的林先生及蔡女士失蹤者搜尋，重點集中已開挖到失聯者汽車的熱點區域，搜救犬地毯式搜索一度聞到異味，最後確認只是腐爛食物。

    高雄市政府消防局特種搜救大隊於昨（12）日再度整裝出發，馳援花蓮，高市特搜隊今日（13日）立即投入現場，結合重型機具、無人機與搜救犬，在惡劣環境中與時間賽跑，今日的搜救行動，隊伍鎖定武昌街工寮失聯的林先生及蔡女士案件，與花蓮縣消防局共同展開協同搜救，將重點集中在昨日已開挖到失聯者汽車的熱點區域。

    面對大量泥沙淤積的挑戰，特搜隊採取了大規模的開挖策略，高雄特搜大隊的怪手與花蓮縣消防局的4台怪手聯手，總計5台重型機具在現場進行扇型開挖作業，成功挖掘了2處關鍵熱點，在重機具開挖的同時，特搜隊員也配合無人機進行空拍勘查，並由搜救犬執行地面地毯式搜索，搜救過程中一度發現一處座標疑似有異味，特搜人員前往勘查後，確認氣味來源為食物腐爛，排除了失聯者線索。

    儘管搜救工作面臨極大挑戰，且截至目前尚未發現失聯者，但高雄市特搜大隊全體隊員仍堅守崗位，秉持「絕不放棄」的救災精神，持續在災區艱困環境中進行搜索，期望能為受災家屬帶來一絲線索與慰藉。

    重型機具在現場進行扇型開挖作業，成功挖掘了2處關鍵熱點。（高市消防局提供）

