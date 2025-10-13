陳菁徽見鳳山水庫光電板嘆「傻眼」！高市府打臉：韓市長發函同意籌設

高市府秀公文打臉立委陳菁徽，鳳山水庫光電板是韓國瑜市長時期同意籌設的。（高市府提供）

國民黨立委陳菁徽今指出，不只台南烏山頭，光電板也蓋滿鳳山水庫，她到現場被眼前場景嚇壞、直呼「傻眼」！高雄市政府傍晚秀公文打臉陳菁徽，指這是2019年5月、由前市長韓國瑜發函同意籌設許可。

陳菁徽表示，烏山頭水庫光電板爭議尚未平息，如今高雄鳳山水庫也被爆出大規模設置光電板，引發地方居民不安，她接獲陳情後前往現場勘查，親眼見到整片閃著反光的光電板時被嚇壞、真的「傻眼」，還發現此類工程竟無需環評審查，感嘆「一座柏油山、一整片光電板，這才是台灣最真實的樣貌」。

對於陳菁徽的質疑，高市經發局表示，該區域設立太陽能光電設備，是2019年5月由韓國瑜市長發函同意籌設許可；高市府提醒，立法委員問政應該先釐清事實，不該只為選舉刻意抹黑。

經發局補充說明，該案是由台電公司向電業管制機關經濟部能源局（現能源署）申請籌設許可，並在於2019年5月、由韓國瑜市長發函同意籌設許可審查意見，認定本案非屬水污染防治法列管之事業種類，光電板設置地點亦非屬公告劃定水源水質保護區、或飲用水取水口一定距離內之地區。

立委陳菁徽質疑鳳山水庫光電板，直呼傻眼！（翻攝臉書）

