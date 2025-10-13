長榮座艙長內部聲明流出！空服員姊批虛偽「身為主管擔當在哪？」

長榮航空驚傳有空服員抱病執勤，返台後住院離世的事件，引發熱議。（資料照）

長榮航空有空服員抱病執勤，返台後住院離世的事件，引發輿論熱議。被指控未及時協助空服員的當班座艙長，面對外界抨擊，在公司內部發了7點聲明，強調自己有關心這名猝逝的空服員，後續被轉發到社群，掀起討論。有媒體還曝光家屬看完聲明後傳給當事座艙長的訊息，已故空服員的姊姊怒斥對方「虛偽」！

一名長榮空服員9月底在執行義大利米蘭航班期間出現身體不適，返台後雖住院治療，但在本月10日不幸離世。事後同班執勤的組員在Threads上踢爆，這位空姐生前值勤身體出現異樣，但仍被要求上工，其同事指控當班座艙長未依規啟動「機上衛星醫療系統（Medlink）」求助，下機時也未給予適當協助，最終憾事發生。

這起事件曝光後隨即上網路炸鍋，被指控座艙長疑於公司內部發布7點聲明，宣稱她在去程看到該名空服員服藥，有主動關心其身體狀況，提醒對方回去要看醫生並趕快掛號，她還提議要開車載她去，但該名空服員猶豫後，告知決定先回家。她接著稱，之後從當事空服員的胞姊那裡得知病重的事，她還跟當班的另一位組員討論要去探病。該名座艙長在聲明中表示，她檢討自己有不夠體貼的地方，沒及時PNC或主動要撥打Medlink，也完全接受組員對她的批評，但不能無限上綱，說她害人往生太痛苦也太沉重。

不過根據《ETtoday新聞雲》報導，看到從內部流出的聲明後，猝逝空服員的胞姊傳訊給該名座艙長，痛罵「你寫得這麼精彩，為什麼不傳給我看呢？」姊姊批座艙長是在上月25日才開始她「虛偽的關心」，聲明中說自己這2天面對外界霸凌無法吃、無法睡，「好想了解你的『無法吃』、『無法睡』是長什麼樣子？你知道這幾天我們家人過得是怎樣的生活嗎？你身為一個主管，你有任何的擔當嗎？……我相信這世界上有很多善良的人，但絕對不是你！」

