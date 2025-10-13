為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    週二各地多雲到晴高溫上看36度 嘉義以南午後防雷雨

    2025/10/13 19:31 即時新聞／綜合報導
    氣象署提醒，週二各地大多為多雲到晴天氣，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（記者塗建榮攝）

    週二（14日）各地天氣多雲到晴，西半部及大台北局部高溫可達36度，東半部也有32度左右，嘉義以南及各地山區午後有短暫雷陣雨，花蓮地區恐有較大雨勢，進行戶外活動請注意防曬，多補充水分。

    中央氣象署預報，週二各地大多為多雲到晴的天氣，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中花蓮地區有較大雨勢發生的機率。

    溫度方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度，其中在大台北及西半部有局部36度以上高溫發生的機率，離島天氣，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

    天氣風險公司指出，本週台灣附近的太平洋高壓勢力偏強，各地大致維持與近日相似的型態，白天晴到多雲、高溫炎熱，午後山區受到熱對流影響有局部陣雨或雷雨；週末預測東北季風將逐漸南下影響，週六起東北角至東部將率先轉多雲或陰有短暫陣雨的天氣，週日北部至東部明顯轉陰有短暫陣雨，並有局部大雨發生機會，且體感轉涼，預測高溫約降至28到30度，早晚更有涼意，但中南部受影響較小。

    紫外線指數方面，台中市、連江縣、金門縣為高量級，其餘縣市達到過量級。

    空氣品質部分，14日環境風場為偏東風，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度；澎湖、金門、馬祖約26至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，台中市、連江縣、金門縣為高量級，其餘縣市達到過量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

