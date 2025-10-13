日本人氣「水豚君」攜手好朋友 地景裝置展10/24起萌翻碧潭

日本超人氣插畫IP「水豚君」10月24日起將進駐碧潭地景裝置展。（新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局今年邀請日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，10月24日起將進駐碧潭地景裝置展，展至12月21日，其中高達12公尺的水上大型裝置「水豚君」為首度在台灣登場，屆時每晚6點至10點亮燈，與粉絲們共度暖心時光，24日當晚另有絢麗煙火秀，在碧潭重現飼育員小哥與水豚君仰望夜空煙火場景。

觀旅局說明，水上裝置「水豚君」實體會是充氣式材質，屆時以打燈方式呈現，今年活動不僅在水域有焦點，陸地上還有牠的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成「水陸雙亮點」，「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方會設置拍照迎賓牆，讓大家捕捉萌趣時刻，展覽期間每逢週末假日還有「水豚君快閃店」。

碧潭餐飲遊憩區屆時也將同步開幕，包括咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠，非假日消費享88折及假日95折的優惠回饋新店居民，另有單筆消費滿額贈禮，以及店內消費打卡分享獲限量好禮等。

碧潭地景裝置展出期間，新北市府各局處攜手推出多元活動，每週日以及11月1日、2日有農業局為推廣新北市小農產品辦理的「希望市集」及「小青新咖啡節」；經濟發展局與DCC碧潭廣場分別在10月26日、11月9日及16日每天下午3點至晚間6點於碧潭吊橋下，舉辦結合魔術、雜耍、特技及泡泡秀的「街頭魔法 藝術再現」，以及加入LINE會員即獲品牌折扣券的特惠活動，還有新店區公所於10月28日辦理和美山步道觀光導覽。

