議員促擴大長者「樓梯換電梯」社宅計畫 新北：已盤點7處名額

新北市議員江怡臻呼籲市府將政策成功經驗複製至其他社宅，盤點更多場域作為友善換居使用。（記者羅國嘉攝）

現代高齡化社會，許多長者住在無電梯的舊公寓或透天厝普遍，但因行動不便而難以外出。新北市推出高齡友善換居，協助65歲以上長者及身障市民換居到有電梯的社會住宅，截至目前完成媒合33戶。議員江怡臻今（13日）在議會質詢時建議市府擴大辦理；城鄉局長黃國峰回應，已盤點7處社宅，將評估規劃提供更多換居名額。

江怡臻指出，截至今年9月底，新北65歲以上長者已達79.56萬人，占全市人口19.66％，高居全國之冠。面對即將邁入超高齡社會，新北市推出多項高齡友善政策，包括「樓梯換電梯」換居計畫，讓長者及身障市民可搬入有電梯的社宅或包租代管物件。

請繼續往下閱讀...

江怡臻表示，該政策除榮獲衛福部「高齡友善城市無礙獎」，也帶動中央及北市、高雄、桃園等縣市跟進，民間團體銀光好居行動聯盟也給予肯定。新店央北社宅獲五星標章、土城員和社宅獲三星標章。她呼籲市府將政策成功經驗複製至其他社宅，盤點更多場域作為友善換居使用。

黃國峰回應，目前已成功媒合33戶社宅及3戶私宅，除了新店央北、土城員和社宅，未來將評估中和安邦、三峽國光二期、泰山中山、板橋江翠及預定動工的塭仔圳社宅，鎖定大基地、500戶以上社宅，並結合公益設施、店鋪及衛生局合作設置診所、心理衛生中心等服務。

江怡臻提到，高齡長者搬遷不易，入住社宅年限應視需求延長；黃國峰表示，考量長者搬遷困難，所有社宅均推動65歲以上終老方案，簽約年限到期後，將依此精神辦理續約。#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法