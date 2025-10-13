為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大車、重機、越野車化身蜂群 助光復鄉復原志工安全撤離

    2025/10/13 17:59 記者洪臣宏／高雄報導
    保安寺鏟子超人排隊搭車撤離。（記者洪臣宏攝）

    保安寺鏟子超人排隊搭車撤離。（記者洪臣宏攝）

    國慶連假剛過，花蓮縣光復鄉今（13）日仍是志工愛心爆棚！有新竹科技上市公司女員工獨自前來當「小蜜蜂」，也有髮廊老闆放下生意，沿街叫賣式義剪，保安寺「鏟子超人」撤退時，可見動輒上百萬元的名車充當「大蜜蜂」，不顧泥濘協助載離，大家相約「明天見！」

    光復鄉下午3時許，下起了短暫雨勢，提防大水再度來襲，保安寺鏟子超人提前撤退，人潮魚貫由小蜜蜂、大蜜蜂載離，或有秩序地徒步離去，接送的百萬元名車、越野車或重機車絡繹不絕。

    周小姐為新竹某科技公司員工，她7日曾跟朋友一起來當了兩天鏟子超人，但她自覺力氣不夠，擔心連累他人，今又特地排了三天假，白天自掏腰包租機車當小蜜蜂，晚上則化身物資超人。她說，大部分志工互不認識，卻能透過Line、「脆」或網路社群連繫，不僅幫忙當地居民，也彼此幫忙。

    陳威宇是台南的髮廊老闆，這次應徵義煮團志工，但他想到災區百廢待舉，髮廊暫時無法恢復營業，隨身帶著電剪及剪刀等器具，利用空檔沿街大叫「剪頭髮」，一整天下來幫近20人義剪。他表示，最近天氣非常酷熱，無法剪髮不僅難受，且容易中暑，看到他們清爽的模樣，覺得欣慰。

    重災區保安寺仍集結大批鏟子超人，下午的雨勢，基於安全必須提前撤離，許多志工上車前不忘相約再見，畫面令人動容。

    在上市科技廠工作的周小姐排假到光復當小蜜蜂志工，不畏雨中穿梭。（記者洪臣宏攝）

    在上市科技廠工作的周小姐排假到光復當小蜜蜂志工，不畏雨中穿梭。（記者洪臣宏攝）

    髮廊老闆陳威宇放下生意，進入光復災區走動式幫忙義剪。（記者洪臣宏攝）

    髮廊老闆陳威宇放下生意，進入光復災區走動式幫忙義剪。（記者洪臣宏攝）

