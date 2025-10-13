獨家》成立60年文大勞動系驚傳廢系 校方：尚在研議中

成立60年的文大勞動系驚傳廢系！校方回應本報表示，尚在研議中。（記者林曉雲翻攝文大勞動系官網）

文化大學勞動暨人力資源學系（勞動系）將於10月18日舉辦成立60週年慶祝餐會，該系也是勞動部政次李健鴻任教系所。前勞動部長、文大教授潘世偉今（13）日在臉書發文表示，上週傳出學校當局已經告知，這個系將被廢系，所有老師將被發配到包含至少3個學院。

文大校方回應本報表示，該系已持續數年努力招生及轉型，然仍未能迎合社會需求，目前尚在研議中，尚未做成最後決議。

教育部回應本報則表示，文大115學年度並未申請勞動暨人力資源學系停招，116學年停招則是於明年2月收件，目前未收到文大申請。

記者上文大勞動系官網，還可見該系官宣114學年申請入學滿招，且報喜訊指該系教授李健鴻出任勞動部政次。

潘世偉表示，當年他在康乃爾大學唸書時，最驚訝康大的勞工關係學院，是在私立的康乃爾大學中一所公立的學院，當年紐約州政府認為，有些學院科系設立目的不是為了學生畢業後去賺錢，而是為了培養在社會上使人們生活更美好、減少利益衝突的人才，政府應經由州議會立法設立這些學院，由州府補助一半經費，另一半由康大自籌，聘請最好的老師，給他們與長春藤大學同樣水準的薪資條件，這些學院包括，前總統李登輝就讀的農學院，還包括獸醫學院、人類生態學（Human ecology）學院及勞工關係學院。

潘世偉指出，文大校方可以回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，也呼籲教育部與勞動部可以正式立案，好好研究，究竟在勞動與人力資源專業上，國家需要採取什麼對策，建立人力資源培育的制度。

依文大勞動系官網，中國文化學院勞工研究所創始於1965年，是國內勞動相關領域首創之學術單位，在台灣開風氣之先，開創勞工問題之研究，該系創辦人馬超俊等出面倡議設立勞工研究所，經該校創辦人張曉峰同意支持，成立「勞工研究所理事會」、下設「勞工研究所」，次年（1966年7月21日）再設立勞工關係學系並對外招生，自92學年起，勞工研究所更名為勞動學研究所，勞工關係學系改名為勞動暨人力資源學系。

