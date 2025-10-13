鳥居信平建造》力里圳100周年 屏東推慶祝活動

力里圳導水路長約3000公尺，包含十分清澈的明渠。（屏東縣政府提供）

力里圳的2號進水塔在2019年10月由屏東縣政府登錄為歷史建築。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本水利工程師鳥居信平除了在現今屏東縣來義鄉建造二峰圳，也於春日鄉力里村推動伏流水工程，今（2025）年是力里溪伏流水圳創建一百周年，屏東縣政府將推出「潺潺百年．遇見力里」系列活動，歡迎民眾親臨現場感受百年水圳的人文底蘊。

屏東縣長周春米表示，鳥居信平於1921年至1923年間在屏東建造了二峰圳，並於1925年在春日鄉力里村推動伏流水工程，奠定屏東地區水利建設的基礎。2021年縣府舉辦「二峰圳百年慶祝活動」，今年則迎來力里圳百年，象徵屏東在水利發展史上的又一座重要里程碑。

屏東縣府與春日鄉公所攜手規劃「百年力里．遇見你」系列慶祝活動，11月8日將舉辦「走讀導覽健走」活動，由屏東科技大學名譽教授丁澈士及屏東大學文創系特聘教授林思玲共同培訓在地解說員，結合導覽、文化體驗及水資源展示，讓民眾認識力里圳的歷史與特色。

周春米指出，春日鄉公所也從10月25日起推出「水力100－力里水圳時光掠影」策展及地方文物展覽，11月中旬舉辦「水資源再利用－親水公園啟用典禮暨族語傳唱比賽」，透過系列活動讓更多人看見春日鄉的文化能量與地方故事，歡迎民眾親臨現場感受百年水圳的人文底蘊。

屏東科技大學名譽教授丁澈士表示，力里圳是結合歷史、藝術與科學價值的伏流水工程，工程師鳥居信平先生以重力引流技術建造，不僅灌溉約1500公頃蔗田與稻田，更是現今符合聯合國SDGs「淨零碳排」精神的典範工程，力里圳不僅在農業發展上扮演關鍵角色，如今也成為夏季親子戲水的熱門景點，展現永續利用的精神。

屏東縣長周春米偕春日鄉歡迎民眾親臨力里圳感受百年水圳的人文底蘊。（記者羅欣貞攝）

春日國小去年完成環境教育繪本「拉浪的彈珠」，構想就是源自力里溪伏流水圳。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府宣布，力里溪伏流水圳創建百周年系列活動即將登場。（屏東縣政府提供）

