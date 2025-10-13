為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高醫大與金屬中心攜手合作 加速創新醫療器材研發與臨床應用

    2025/10/13 17:28 記者黃良傑／高雄報導
    高醫大與金屬中心攜手合作，加速創新醫療器材研發與臨床應用。（高醫大提供）

    高醫大與金屬中心攜手合作，加速創新醫療器材研發與臨床應用。（高醫大提供）

    高雄醫學大學為強化產學鏈結，推動創新醫療器材研發與臨床應用，今（13日）天與金屬工業研究發展中心舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，高醫大校長余明隆強調，合作不僅是學研與產業界的重要連結，更是打造台灣智慧醫療生態系的重要里程碑。

    高醫大校長余明隆與金屬中心董事長劉嘉茹共同簽署MOU，正式揭開雙方攜手推動智慧醫療創新合作的新篇章，高雄醫學大學長期深耕生醫研究領域，除積極推動基礎醫學、轉譯醫學與臨床研究外，致力建構醫療器材臨床試驗與驗證平台，促進學研成果的實證落地與產業化應用。

    金屬中心則以臨床前研究與智慧製造為核心，具備醫療器材軟硬體研發能量與產業推動經驗，能從技術開發延伸至臨床驗證與法規輔導，協助創新產品加速進入市場，雙方合作整合研發資源與專業優勢，攜手推動生技醫療產業發展，提升國家整體健康福祉。

    金屬中心董事長劉嘉茹指出，此次攜手高醫大合作，將充分結合高醫大在生命科學與臨床應用的深厚研究基礎，以及金屬中心在精密製造、系統整合與法規輔導的專業能量，形成從研發、驗證到臨床應用的創新加值鏈。

    未來雙方將持續拓展智慧醫療器材、AI醫療技術及臨床前測試等合作領域，共同推動南台灣成為智慧生醫產業重鎮，打造國際級創新醫療示範基地。

