狂嗑7便當亂吐還叫罵空姐！立榮航空奧客行為 噁到上萬人

查克律師分享空服員清理奧客亂吐食物的影片。（圖翻攝自「當過警察的查克律師﻿」Threads）

立榮航空搭機示意圖，與本文人物無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一位律師分享搭乘長榮集團旗下立榮航空班機，目睹奧客的經歷，對方不僅身上異味重，還狂嗑7個便當隨地亂吐，甚至把食物殘渣往坐在旁邊的他身上丟，讓他直呼這是他此生搭過最噁心的一趟航班。但讓他覺得最可憐的是空服員，默默承受奧客的各種荒謬行為，「每次搭飛機都覺得自己累了，但看到空服員還得處理這些突發狀況，真的會更敬佩他們」。

曾經當過警察的「查克律師」今天在Threads發文，「上週搭立榮飛台東陪偵，沒想到是我此生最噁心的 一趟航班。由於報到比較晚，地勤人員看著我說『實在很抱歉，您旁邊那位乘客……有點狀況。味道比較重，會大呼小叫空服員』，看來是有前車之鑑的常客。因為班次不多，我只能硬著頭皮上機，上飛機後才發現，空服人員已經幫那位婦人座位附近的人都發了口罩，連我都被發了兩層。」

他接著表示：「婦人除了有股尿騷味、沒有洗澡的感覺外之外，她把整袋家當放在我放腳的位子，還把東西堆到我座位上。空服員請她移開，結果她開始大呼小叫，還直接把我的東西丟地上，大聲到還有其他乘客出來制止。更誇張的是，她吃了7個便當，真的7個！然後每個吃一口、咬幾下就吐在手上，然後往我這邊丟……我不怕衝突，但怕噁心，她這招逼的我，除了起飛跟降落，幾乎全程站在廁所外。」

「丟完食物後，她叫空服人員清理她咬過的飯菜，空服人員只能清理她的垃圾，然後不斷跟我道歉。每次搭飛機都覺得自己累了，但看到空服員還得處理這些突發狀況，真的會更敬佩他們，希望航空業能有更友善的環境。」

貼文已累積136萬次瀏覽、超過2萬人按讚，網友紛紛表示「好誇張，這可以拒載吧」、「理論上都可以註記拒絕搭載啊……喔長榮，那沒事了」、「立榮的問題吧，這種客人應該拒絕搭乘才對，尤其大呼小叫這點滿危險的」、「這種侮辱空服員的方式……竟然不能列黑名單！」、「這讓我想起幾年前有個200公斤外國人搭長榮要求空姐協助脫褲擦屁股的事……」、「長榮集團真的要檢討，奧客也是你們縱容的，而且還不拒載，當其他乘客都是塑膠做的嗎」、「既然是慣犯，不懂為何這些交通事業不立黑名單政策，全都是社會隱憂」。

