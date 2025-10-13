為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北推數位品德教學指引 議員陳偉杰促落實偏鄉資源落差與學生安全

    2025/10/13 17:24 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員陳偉杰在議會業務質詢中，針對教育局推動的「數位品德教學指引」及城鄉數位落差問題提出多項質詢，呼籲市府建立具體執行與評估機制，並強化AI世代的心理健康輔導。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳偉杰在議會業務質詢中，針對教育局推動的「數位品德教學指引」及城鄉數位落差問題提出多項質詢，呼籲市府建立具體執行與評估機制，並強化AI世代的心理健康輔導。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳偉杰今（13日）在議會業務質詢中，針對教育局推動的「數位品德教學指引」及城鄉數位落差問題提出多項質詢，呼籲市府建立具體執行與評估機制，並強化AI世代的心理健康輔導；教育局長張明文回應，新北市為全國首創品德教育指引，各領域皆可融合品德教育，後續將提出書面報告說明落實方式。

    陳偉杰指出，今年推動的數位品德教學指引涵蓋數位安全、法規倫理、溝通合作與內容創作等12項核心價值，方向正確且符合未來教育趨勢。但重點應在於具體實施方式，包括師資培訓、教學資源是否充足，以及不同教育階段課程設計。

    陳偉杰表示，教育局應建立學生學習評量與追蹤機制，透過學習歷程檔案、問卷或行為觀察，檢視學生在數位品德學習上的成果，並設立成效指標與檢討機制，隨科技與AI發展定期修訂教學指引。

    針對偏鄉教育資源不均，陳偉杰也說，即使市府推動智慧校園及載具普及，偏鄉與弱勢學校的網路環境與設備仍明顯落後。他要求教育局盤點全市數位教育資源，編列預算強化偏鄉學校，建立載具汰換、網路升級及數位助理支援機制，避免「生生有平板卻空能性不足」的情況。

    此外，陳偉杰表示，數位教育帶來的校園風險，包括社群媒體普及導致學生網路使用頻率大增及網路霸凌事件頻繁，要求教育局提供統計數據並跨局處合作強化防治措施。

    張明文回應，偏鄉教育為政策優先，平板配置比例偏鄉1:1、都會區1:6，觸控螢幕也優先配給偏鄉，全市裝置已完成；另外承諾後續會再提出書面報告針對品德教育指引的落實方式向議會說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播