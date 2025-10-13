調薪至5、6萬+每年留任獎金最高6萬 台東縣府重金留住工程人才

台東縣長饒慶鈴（左三）今天視察「富岡港交通船客運服務中心」工程進度，並說明縣府為留住工程人才推出留任獎金、調薪等獎勵措施。（記者黃明堂攝）

台東縣長饒慶鈴今（13）日由縣府農業處長許家豪陪同，視察「富岡港交通船客運服務中心」工程進度，除慰勉辛勞的工程團隊，她也說明，縣府為留住關鍵的工程技術人才，今年10月首度發出41位工程人員「留任獎金」，其他還包括，縣府具工程會證照及相關科系經驗者薪資調升至5至6萬元等措施，讓工程人員能安心在台東服務。

饒慶鈴表示，公共工程人才難尋，但台東又持續推動富岡港、舊站特區等各項重大建設，縣府自籌預算並於10月首度發出工程人員留任獎金，包含建設處、農業處及原民處共41人，只要實際從事工程業務任職滿一年以上的公務員每人獎金3萬元，未來若續任滿5年，每年最高發給6萬元，藉以肯定工程團隊長期在各項公共建設中的專業付出。

她進一步說到，自112年起也調高縣府工程職務代理聘僱人員薪酬等級，現行最高薪資標準約4萬6千元；縣府今年制定「約用技術員薪資標準表」，具工程會證照及相關科系經驗者薪資調升至5至6萬元，與業界起薪接軌，適用於建設、文化、社會、原民等處，以縮短公私部門差距，並吸引優秀人才加入公部門。

她強調，工程是縣政建設的骨幹，穩定人力就是確保品質的關鍵。縣府會持續透過獎勵制度留才、育才，讓每一位工程人員都能安心、驕傲地為台東努力。

饒慶鈴表示，縣府將在「人本建設」與「人才留任」雙軌並進的原則下，引進良好的工程團隊，確保縣政建設能在完備、有序的狀況下推動，讓台東的發展更穩健、生活更便捷。

