高雄右昌國中校長黃永璋苦練薩克斯風 成校園表演明星

高雄右昌國中校長苦練薩克斯風，意外成了校園表演明星。（右昌國中提供）

高雄市右昌國中校長黃永璋只因6年前，校慶音樂會受合唱團之邀表演，決心苦練薩克斯風，他怕在家吹練會被鄰居抗議，利用晚上不擾人的校園內自學，也可陪伴學生晚自修，意外成為學校表演的大咖。

黃永璋把自學吹奏的影片分享在自己的FB上，許多學生、家長都能看到校長的進步，以及如何進步，激勵了許多學生，也讓校慶音樂會、校園小型表演，校長吹奏薩克斯風被師生稱讚「很有校長的味道」，成為最受歡迎，也最被學生邀請同台的表演夥伴。

此外，許多喜愛音樂的學生常被黃校長「薩克斯風」音色吸引，因自己常是3分鐘熱度，常請教校長如何才能學好「薩克斯風」，黃永璋常向學生聊薩克斯風的指法，他表示，吹奏指法與直笛相同，並鼓勵持之以恆，多練習，只要相信自己「勤能補拙」，都能感受音樂帶來的美好，鼓勵熱愛音樂的學生們，勇於挑戰自己的音樂夢想。

黃永璋表示，校長以行動詮釋「勤能補拙」的精神，也用自身的故事鼓勵學生勇敢挑戰夢想，期盼學生們在自己的學生階段中，都能夠找到最少一項自己喜歡的樂器，因為演奏樂器是人生最愉快的事情，更是每個人獨處時最好的朋友，「它會分享你的開心或不開心，抒發與穩定你的情緒」。

他也希望以自身的學習歷程，啟發學生當學習遇到挫折，不是絆腳石，而是往前的墊腳石，激勵熱愛音樂的學生勇於挑戰自己的音樂夢想。

