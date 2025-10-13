八里愛心教養院身障院生造型陶藝登上酒店「馬偕宴」 筷架、味碟飄香傳愛

新北市立八里愛心教養院首度與將捷金鬱金香酒店合作，以淡水「馬偕宴」搭配院生的陶藝筷架與味碟，展現獨特生命力。（記者黃政嘉攝）

新北市立八里愛心教養院首度與將捷金鬱金香酒店攜手合作，以淡水在地人文餐飲「馬偕宴」為靈感，結合「樂齡飲食」理念，共同推出「馬偕宴2.0─尊享樂活套餐」，新北市社會局今於市府舉辦「有愛‧樂陶陶」記者會，展示馬偕宴餐桌，搭配院生製作的造型陶藝筷架與味碟，展現獨一無二的生命力。

新北市長侯友宜致詞表示，他常到八里愛心教養院，看到很多重度肢障院生，持續克服身體障礙前進，值得用勵志態度看待，尤其捏塑出香菇、海芋、鬱金香、蝴蝶等造型筷架還有味碟，背後付出的努力，不是一般人拿捏陶土就能做出來的；將捷金鬱金香酒店自2022年起無償提供場地，支持院生舉辦陶藝展覽，至今已舉辦4場，今年更首度將作品實際運用於餐桌，這次跨界合作，展現企業ESG（環境、社會、治理）態度。

38歲的院生代表張孜維，罹患先天性肌肉萎縮症，他藉不屈精神，榮獲第29屆「金鷹獎」身心障礙楷模，他也是台灣地板滾球國手，同時熱愛藝術創作，他說，這次設計的「蝴蝶筷架」象徵突破與重生，讓藝術成為生命延續的翅膀。每件陶藝作品都融入大家的心意與努力，儘管揉捏、塑形需花上更多時間與耐心，但學到「慢慢來也沒關係」的價值。

將捷金鬱金香酒店總經理紀維綺表示，院生作品展現正向的力量，因此藉跨界合作，讓作品走入餐桌，也加進去「愛的調味料」，這藝術不只是展覽，透過馬偕宴，結合在地故事，讓美味的桌宴更有生命力。預訂「尊享樂活套餐」的民眾，可獲得院生手寫限量卡片，共500份。

新北市立八里愛心教養院生製作的造型陶藝筷架與味碟，展現獨特生命力。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與市立八里愛心教養院、將捷金鬱金香酒店人員合影。（記者黃政嘉攝）

新北市立八里愛心教養院院生代表張孜維，手握自行設計的蝴蝶筷架。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜（右4）與將捷金鬱金香酒店總經理紀維綺（右3）合影。（記者黃政嘉攝）

新北市立八里愛心教養院生捏塑出香菇、海芋、鬱金香、蝴蝶等造型筷架。（記者黃政嘉攝）

