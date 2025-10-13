為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮女中震災校舍重建 預計2027年底完工

    2025/10/13 17:26 記者林曉雲／台北報導
    教育部長鄭英耀（左）赴花蓮女中了解受震災重建校舍進度，校長詹滿福（右）解說重建範圍。（圖由教育部提供）

    教育部長鄭英耀（左）赴花蓮女中了解受震災重建校舍進度，校長詹滿福（右）解說重建範圍。（圖由教育部提供）

    國立花蓮女中去年0403花蓮地震受災損，教育部長鄭英耀今（13）日下午前往花蓮女中了解重建進度，教育部於災後第一時間立即針對該校受損之綜合教學大樓拆除及廢棄土石清運補助1461萬元，並核定重建經費2.2億元。花蓮女中校長詹滿福表示，該棟綜合教學大樓預計於2027年11月完工。

    去年4月3日，台灣東部發生規模7.2強震，造成花女綜合大樓嚴重受損，出現梁柱斷裂、鋼筋裸露、牆面龜裂等情況，被判定為危樓。為了師生安全，教育部第一時間即核定學校拆除重建經費，目前學校已完成建築物設計規劃，且已上網公告招標。

    鄭英耀肯定學校當時快速應變，立即規劃線上課程，調整教學空間，在短短二週內即將危樓拆除完畢，讓學生回到學校的安全環境安心學習，教學進度未受影響，綜合教學大樓重建完工後，將可給學生更好的學習空間。

    詹滿福說明，該棟綜合教學大樓規劃地上5層，面積3306.12平方公尺，工期約660日曆天，預計2027年11月完工，目前校內教學空間使用非常精實並無餘裕空間，非常感謝教育部在災害發生時，一直陪伴學校處理學生事務及教學事宜，並支持重建經費2.2億元，設計規劃期間亦廣納師生意見，相信一定可以還給學生最佳的學習環境。

    鄭英耀指出，近期各地陸續受到地震、颱風及豪雨等天然災害影響，凸顯校園防災與復課韌性的關鍵重要，教育部亦將持續協助各校完善防災應變機制，確保學生安全與學習不中斷。

    花蓮女中綜合大樓重建預定地。（圖由教育部提供）

    花蓮女中綜合大樓重建預定地。（圖由教育部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播