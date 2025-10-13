MRAM、自體幹細胞、光學儲存領域拔尖 5學者獲有庠科技獎

第23屆「有庠科技獎」今（13日）公布，有孫慶成（左起）、許泰文、賴志煌、邱士華等拔尖學者獲選「有庠科技講座獎｣，肯定其在各領域的卓越貢獻。（記者吳柏軒攝）

第23屆「有庠科技獎」今（13日）公布，表揚27名科研菁英，其中最大獎「有庠科技講座獎」提供150萬元給各領域拔尖學者，今年共有賴志煌、孫慶成、邱士華、許泰文及陳良基等5人獲選，拔尖領域涵蓋磁性記憶體（MRAM）、體積全像光學儲存、誘導性多能幹細胞（iPSC）、綠色海洋科技及晶片AI等。

徐有庠先生紀念基金會副總經理楊雅森指出，有庠科技獎已辦23屆、頒發522個獎項及2.2億元獎金，獎勵範疇包含：奈米科技、光電科技、綠色科技、資通訊科技、生技醫藥以及AI領域。

清華大學材料工程系講座教授賴志煌表示，研究MRAM已30年，比現行DRAM省能，可在嚴苛環境如震動、高溫乃至輻射下使用，且原理是依靠奈米級磁鐵的磁性表現電腦的0和1，即使沒電也可表現磁性，不失憶又節能，2021年量產、台灣全球領先；自己另一項貢獻則是薄膜太陽能技術。

中央大學光電工程學系教授孫慶成則開發「體積全像光學儲存技術」，利用光把資料儲存在立體結構，屬「冷儲存」技術，可在一塊材料上儲存上千張二維碼的巨量資料，但坦言此舉將打破現行商業市場，尚待募資及國際同領域者一舉突破；另也投入混合實境（MR）眼鏡系統開發。

陽明交通大學附設醫院副院長邱士華則開發幹細胞領域，有別於從胚胎擷取幹細胞的爭議，iPSC是基因工程，只要人的成體細胞（如5毫升血液），加上4個基因改造，就能使其還原成病患自己的幹細胞，已將其拿來培育成視網膜組織並治療老年黃斑部病變，在豬移植試驗已存活5年，國內也執行2例恩慈療法，正與各國同領域者競逐，可建立本土化療法。

台灣海洋大學校長許泰文則長年致力海洋研究，他分享遠赴多國鞏固海灘經驗，帶來海岸防護新思維，不該持續投消波塊，應採近自然工法，利用人工淺礁、岬灣、養灘、植披等方式，達到外海消能、生態復育等，可實現防災及保育乃至帶來觀光等多重效益；也投入離岸風電挑戰與海上浮式風機發展。

前科技部長、台大電機工程系名譽教授陳良基也以多年來推動半導體領域，開發數位影像壓縮技術、多種晶片等，獲選電機電子工程師學會（IEEE）會士 ，並早在2017年部長任內就大力推動AI，視野前瞻。

