    桃市可負擔住宅自治條例拚明年完成法制程序 首批釋出航空城安置住宅餘屋

    2025/10/13 16:59 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府研議「可負擔住宅」，讓年輕家庭買得起房子，首波鎖定桃園航空城安置住宅餘屋。（都發局提供）

    桃市府研議「可負擔住宅」，讓年輕家庭買得起房子，首波鎖定桃園航空城安置住宅餘屋。（都發局提供）

    桃市府研議「可負擔住宅」，讓年輕家庭買得起房子，首波鎖定桃園航空城安置住宅餘屋，並擇定機場捷運A20、A21站及中壢體育園區周邊地區做為推動起點，仍待「桃園市可負擔住宅出售及管理自治條例」程序完備，都市發展局今（13）日於市議會工作報告，不分黨派議員均要求市府加快推動腳步，都發局長江南志答詢表示，預計年底在府內法規會通過，明年完成法制程序。

    桃市府、中央持續興建社會住宅，並透過包租代管，減輕民眾租屋負擔，由於社宅只租不賣且有租屋年限，市府研議可負擔住宅機制，都發局說明，可負擔住宅以去商品化及封閉式買賣為核心概念，限制移轉且禁止轉售套利，以繼承為主，必要時由市府收回，自治條例將明訂銷售對象、價格、貸款年限及限制移轉、市府收回等機制，確保可負擔住宅資源永續性，至於購屋對象優先鎖定年輕夫妻且育有小孩的家庭，每月家庭合計收入10萬元左右，貸款約占收入的2至3成。

    都發局表示，首波可負擔住宅鎖定地政局航空城安置宅小坪數餘屋，共有108戶優先試行，另配合桃園市軌道建設周邊整體開發區或都市更新地區，透過容積獎勵20%，由建商回捐10%可負擔住宅，而公辦都更取回的房舍亦是房源，目前將擇機捷A20、A21站及中壢體育園區周邊地區作為推動起點，估計3到4年內可提供3000戶可負擔住宅。

    可負擔住宅政策在議會引發關注，議員黃崇真表示，桃園市以獎勵建商容積率換取可負擔宅為主，以500坪基地的建案為例只能釋出約2戶，擔心出現「僧多粥少」、「看得到吃不到」情形。

    議員凌濤表示，除了南桃園，北桃園也是人口移入重點區域，應將中路及捷運綠線G12、G13、G14站周邊都計區納入，並建立嚴格的監督及審查機制，確保可負擔住宅交易全閉鎖，避免炒房。

    議員謝美英表示，目前可負擔住宅規畫以航空城安置宅餘屋最快推出，釋出作為可負擔住宅的餘屋數量、坪數及價格，務必要符合民眾需求，同時要求都發局針對自治條例加緊趕工，超前部署跟中央溝通，以利明年如期上路。

    都發局回應，包含購買及回售機制、房源充足度、買賣價格透明度、整合公共服務設施等，將持續透過跨局處平台蒐集多方議題，讓制度近趨完備。

