長榮空服員抱病上班返台後離世 桃市勞動處將訪談同機組員

長榮航空空服員疑病逝，桃市府勞動檢查處前往長榮航空內部調查。（桃市府勞檢處提供）

有網友在社群平台上PO文表示，一名長榮航空空服員抱病上班，但座艙長未即時協助，最終該空服員返台後住院治療仍不幸離世；桃園市政府勞動檢查處長王振鴻今（13）日表示，已派員前往長榮航空調查，後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。另後續本案是否涉及過勞或職業疾病認定，依勞動部辦理職業疾病鑑定作業程序處理要點規定，將主動諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

王振鴻說，有關長榮航空所僱空服員疑似過勞或職業疾病致死一案，勞動檢查處一早接獲消息，立即於上午10時30分立即派員至長榮航空公司進行調查，經查本案是長榮航空空勤部門所僱勞工孫姓空服員（約34歲，到職日2016年12月）執行米蘭飛航勤務，於回程反映身體不適（表訂飛行時間12小時40分，機上休息時間3小時35分），9月25日清晨5時55分抵台，孫員就近於桃園機場2樓聯新國際醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

王說，經查孫員後於26日至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

勞檢處初步調查，孫員執行9月22日由台灣飛往米蘭的飛行任務，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分，9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時5分，中間休息3小時35分；且孫員近半年的出勤工時記錄，今年4至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，且孫員請假記錄近半年均有依規定給予，以上尚符合勞動基準法規定。

另外，又依長榮航空初步內部調查，本案事務長（CP）未有網友所述情事，孫員反映後，事務長即有妥適安排孫員休息，勞檢處後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

