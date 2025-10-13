中南部第1所 屏東潮和國小獲Apple傑出學校認證

屏東潮和國小導入iPad教學，獲得ADS殊榮，是中南部第1所學校。（圖由屏縣府教育處提供）

屏東縣潮和國小因為導入iPad教學與多元運用，獲得母廠也是國際大公司Apple的認可，正式成為「蘋果傑出學校（Apple Distinguished School，簡稱ADS）」，屏東縣政府教育處今天舉辦「ADS揭牌典禮暨數位學習交流工作坊」就邀請蘋果港澳台地區教育發展經理梁子雲（Leslie）、台中教育大學教授曹傑如及高雄師範大學教授林佳慶及中部6縣市教育局處代表共同參與，見證屏東在教育數位轉型上的重要里程碑。

縣府指出，「蘋果傑出學校」為Apple官方認定之優質教育機構，象徵該校在創新教學及科技應用領域具全球領先地位，潮和國小以創新數位教學為核心，結合iPad與多元教學應用，落實以學生為中心的學習環境，成為全台公立學校中第3所、中南部第1所獲選的學校。

活動安排「學校成果分享」與「縣市交流」等重點環節，展現潮和國小在數位教學推動上的成果與實踐經驗，同時促進縣市間教育交流與專業對話。活動中亦邀請多位深耕教育領域的專家學者共同與談，分享數位教學推動策略與創新作法，讓屏東的數位教育經驗持續擴散與深化，展現教育處推動數位學習的前瞻成果。

屏東縣教育處表示，屏東縣積極推動數位教育與智慧校園，致力於縮短城鄉數位落差，培養學生的創新思維與問題解決能力。潮和國小榮獲ADS認證，不僅是學校的榮耀，更象徵屏東教育在國際舞台上嶄露頭角。縣府將持續支持教師專業成長，建構更完善的數位學習環境，讓孩子在科技時代中具備競爭力與創造力。

屏東潮和國小獲得ADS殊榮，圖左為校長謝相如，其甫獲教育部114年度校長領導卓越獎，圖中為教育處長陳國祥、右為梁子雲。（圖由屏縣府教育處提供）

