花蓮災區傳房東趕租客領慰助金 內政部：修繕、清理復原分開領

花蓮923洪災造成許多房屋、農田被洪水、泥沙淹沒，政府跟慈善機關提供些許慰助金。（記者王錦義攝）

花蓮923洪災後包含政府、慈善機構等發放5萬到35萬元不等慰助金，但出現房東、房客爭執誰該領的狀況，有退租許久的房客拿謄本搶先房東領走慰助金，也有房東疑想要領慰助金要房客退租、遷出戶口。內政部官員今在中央協調所例行記者會中說，房東要負責房屋的修繕、所以20萬的修繕金是房東領，家園清理及復原慰助金2案共15萬元由房客領。

林姓災民投訴說，她在中山路二段一處租店面，923洪災後也成為受災戶，店裡包含家具7個冰箱、做生意的食材等，還有契約及證件、存簿都被大水流走，所幸有大量的鏟子超人湧入，她跟志工們從9月24日清了4天才大致把一樓清理出來；清理期間，房東要求把租屋處清理乾淨，並談及災後房屋修繕等問題。

林姓災民表示，她是實際的受災戶，生財器具全部泡湯，沒想到10月4日慈濟發放5萬元慰助金的時候，竟然直接被房東領走，後續談到房子修繕問題，屋主要求她把戶籍遷出，並說因租約到期、不再續租給她，她懷疑屋主是不是擔心受災戶領走政府的慰助金，才要她搬走。

林姓災民不滿指出，早知道會被退租，當時就該放著房子不管，好好去幫罹難的親屬辦後事，自己的姊姊在這次洪災中不幸罹難，當初為了清理家園，也沒有好好陪姊姊最後一程，結果現在清理都是她在做，房東坐享其成，最後還要落得被趕出去的下場，想到就非常傷心。

內政部官員今在第38次工作會報後記者會中說，受災戶房屋修復救助金新台幣20萬元，家園清理及復原慰助金2案共15萬元，「家園支持中央3方案」合計每戶補助35萬元，之前一站式服務成立的時候就已經有共識，租客因為沒有房屋所有權，所以是領10萬加5萬，房東因為負責這房屋的修繕，所以說房東就是領20萬。

