為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮災區傳房東趕租客領慰助金 內政部：修繕、清理復原分開領

    2025/10/13 16:50 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮923洪災造成許多房屋、農田被洪水、泥沙淹沒，政府跟慈善機關提供些許慰助金。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災造成許多房屋、農田被洪水、泥沙淹沒，政府跟慈善機關提供些許慰助金。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災後包含政府、慈善機構等發放5萬到35萬元不等慰助金，但出現房東、房客爭執誰該領的狀況，有退租許久的房客拿謄本搶先房東領走慰助金，也有房東疑想要領慰助金要房客退租、遷出戶口。內政部官員今在中央協調所例行記者會中說，房東要負責房屋的修繕、所以20萬的修繕金是房東領，家園清理及復原慰助金2案共15萬元由房客領。

    林姓災民投訴說，她在中山路二段一處租店面，923洪災後也成為受災戶，店裡包含家具7個冰箱、做生意的食材等，還有契約及證件、存簿都被大水流走，所幸有大量的鏟子超人湧入，她跟志工們從9月24日清了4天才大致把一樓清理出來；清理期間，房東要求把租屋處清理乾淨，並談及災後房屋修繕等問題。

    林姓災民表示，她是實際的受災戶，生財器具全部泡湯，沒想到10月4日慈濟發放5萬元慰助金的時候，竟然直接被房東領走，後續談到房子修繕問題，屋主要求她把戶籍遷出，並說因租約到期、不再續租給她，她懷疑屋主是不是擔心受災戶領走政府的慰助金，才要她搬走。

    林姓災民不滿指出，早知道會被退租，當時就該放著房子不管，好好去幫罹難的親屬辦後事，自己的姊姊在這次洪災中不幸罹難，當初為了清理家園，也沒有好好陪姊姊最後一程，結果現在清理都是她在做，房東坐享其成，最後還要落得被趕出去的下場，想到就非常傷心。

    內政部官員今在第38次工作會報後記者會中說，受災戶房屋修復救助金新台幣20萬元，家園清理及復原慰助金2案共15萬元，「家園支持中央3方案」合計每戶補助35萬元，之前一站式服務成立的時候就已經有共識，租客因為沒有房屋所有權，所以是領10萬加5萬，房東因為負責這房屋的修繕，所以說房東就是領20萬。

    花蓮923洪災後包含政府、慈善機構等發放5萬到35萬元不等慰助金，但出現房東、房客爭執誰該領的狀況。（記者王錦義攝）

    花蓮923洪災後包含政府、慈善機構等發放5萬到35萬元不等慰助金，但出現房東、房客爭執誰該領的狀況。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播