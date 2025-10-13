為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    政大百年校慶啟動登百岳 近日先登3400公尺高山唱校歌

    2025/10/13 16:35 記者林曉雲／台北報導
    政大迎接百年校慶，即起自明（2026）年底舉辦「勇登百岳」活動，校長李蔡彥率師生與行政團隊，近日登合歡山東峰與石門山，於海拔3400公尺的高山齊聲高唱校歌。（圖由政大提供）

    國立政治大學迎接百年校慶，即起自明（2026）年底將舉辦「勇登百岳」活動，校長李蔡彥率師生與行政團隊，近日登上合歡山東峰與石門山，於海拔3400公尺的高山齊聲高唱校歌，為挑戰玉山的百年行動暖身。

    李蔡彥表示，政大秉持「樹人」使命，百年校慶之際以攀登百岳作為象徵，期望全體政大人勇於邁向新高峰，校訓「親愛精誠」與登山精神相呼應，唯有彼此扶持，才能完成艱鉅挑戰，「勇登百岳」正是最佳詮釋。

    政大登山隊自1971年成立，協力規劃此次活動，師生校友們穿戴象徵百年校慶的登山帽、T恤與印有百年政大識別的螢光背包罩，登山隊學生隨時掌握天氣、提供專業提醒，也與師長穿插同行，確保隊伍安全與穩定。校長及副校長昔日皆登山隊好手，再度踏上山岳，增添傳承意義。

    登頂重頭戲是全體師生與校友合唱校歌，行進途中巧遇國貿系校友，曾連續3年參加文化盃比賽，加入行列激動地表示，在山巔上唱校歌，前所未有的感動。

    政大說明，「勇登百岳」活動將陸續攀登大霸尖山、奇萊主北、桃山、雪東、北大武、合歡群峰等經典百岳，政大登山隊協助路線設計與安全引導，最快今年底從大霸尖山出發，為確保活動品質與安全，限定百位具登山經驗者為優先考量。

    政大校友服務中心同步推出「勇登百岳」系列紀念商品，包括登山機能衣、登山帽與防水背包罩，設計融入百年校慶視覺識別，兼具實用與紀念價值。勇登百岳報名及相關活動訊息可上網查詢。

