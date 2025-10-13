為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造亞洲資產管理中心在地金融新勢力 中山高中量身打造新課程

    2025/10/13 16:30 記者黃良傑／高雄報導
    打造亞洲資產管理中心在地金融新勢力，市立中山高中量身打造新課程。（中山高中提供）

    打造亞洲資產管理中心在地金融新勢力，市立中山高中量身打造新課程。（中山高中提供）

    高雄市立中山高中因應AI時代與金融科技的發展趨勢，自114學年起於雙語實驗班開設「AI金融理財實驗課程」，今（13）日舉辦AI金融理財教育課程發表會，邀請業者、專家以「AI金融理財教育課程介紹與平台展示」為主軸，分享AI與金融理財教育的最新趨勢與實務應用，並共同簽訂MOU產學合作。

    今天的AI金融理財教育課程發表會，分為兩大主題：「因應金管會亞洲新灣區『亞洲資產管理中心–高雄專區』的人才培育」以及「面對AI浪潮，學校與教師如何運用AI平台推動多元理財教育」。

    曾任職於台北外匯經紀公司與英商路透集團，並具創業經驗的業師陳志勇指出，高雄正積極推動亞灣5G + AIoT無人載具產業園區，以及大岡山、楠梓、橋頭、仁武等地區的產業升級計畫。

    中山高中藉由AI與金融理財教育的結合，正提前培育未來所需的跨域專業人才，為「亞洲資產管理中心–高雄專區」打造在地金融新勢力。

    中山高中校長林香吟表示，學校推動金融理財課程，讓學生從關心戰爭或關稅對國際金融情勢的影響，學習如何運用AI與知識分析現實問題；另AI時代的關鍵能力在於「獨立思考與判斷決策」，金融理財教育的最終目的，不僅是學習知識與技能，更希望學生能在人生的關鍵時刻，做出正確與智慧的抉擇。

    雙方同時也簽訂MOU，將AI與金融元素融入雙語實驗課程中，讓學生於真實情境中體驗投資與理財的實務操作，提升對國際局勢、地緣政治及金融市場變化的敏感度與分析能力。

