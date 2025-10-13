全運會10/18雲林開幕 交管、停車、接駁一次看

114全運會在雲林聖火完成全國其他縣市傳遞回到雲林縣，展開縣內20鄉鎮市傳遞。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會在雲林10月18日開幕典禮及選手之夜，雲縣府預估湧入1.5萬名觀眾，今（13）日公布最近道路管制、停車、接駁資訊，提醒民眾配合管制及引導。另全運會聖火完成全國傳遞今天回到雲林，同時展開全縣20鄉鎮傳遞，18日下午5點抵達縣立體育場。

縣府指出，道路管制，18日虎尾高鐵特定區縣立田徑場周邊，包括永興路、永興南三街、虎興東二路、建成路（學府西路至科園路段）封閉通行，當地居民可憑通行證或證件通過。

停車部分，在虎興東三街周邊有P2、P3、P4及高鐵雲林站後站有P5，共提供5000個汽車、2700個機車免費停車位。

免費接駁車服務，在台鐵斗六車站後站、斗南車站前站、高鐵雲林站後站P5、P6停車場有4條接駁路線，共130輛接駁車，從18日下午2點起每20分鐘一班。

另為分流車潮，縣府提供4條行車路線，第1路線，崙背、二崙、麥寮方向來車，可走156乙、虎興北路、科園路、學府路、P5停車場；第2路線，斗六、國1方向來車，可走145乙、學府路、學府西路、永興南七路、虎興東三街、P3停車場。

第3路線，虎尾、台78線方向來車，可走156乙、虎興南路、永興南七路、虎興東二街、P4停車場；第4路線，機車族建議走156乙、虎興南路、永興南五街、P2停車場。

縣府提醒，交通措施將視現場情況滾動調整，請民眾上114年全國運會在雲林官網查詢。

全運會主要場館雲林縣立體育場18日開幕典禮道路管制路線。（雲林縣府提供）

4條免費接駁車路線。（雲林縣府提供）

全運會在雲林18日開幕典禮停車場資訊。（雲林縣府提供）

縣府提供4條行車路線分流車潮。（雲林縣府提供）

公車、計程車資訊。（雲林縣府提供）

