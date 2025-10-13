長榮空服員執勤返台離世 空服員工會：家屬盼釐清真相

長榮航空。（資料照）

長榮航空空服員抱病執勤，返台後住院離世，在網路社群炸鍋。桃園市空服員職業工會今（13日）表示，公司及座艙長說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。此外，長榮航空今年讓員工超時工作紀錄創歷史新高，呼籲檢討請假及排班制度。

長榮航空1名空服員執勤米蘭4天航班，9月25日自米蘭飛返桃園，落地後前往林口長庚就醫，後續轉回台中中國醫藥大學急診，10月10日離世。此事在網路炸鍋。

桃園市空服員職業工會今天召開記者會，秘書長周聖凱表示，空服員經常熬夜輪班，工作環境對身體負荷大，尤其長榮航空疫後航班量大幅成長，今年讓員工超時工作紀錄及罰款也破歷史新高，共開罰200多萬元，比其他航空公司高。

周聖凱說明，勞動部法定工作時間為每月160小時，但空服員工作型態較為特殊，常要熬夜輪班，每月班表及時段都不固定，因此每月工時100小時就非常過勞，整體平均普遍不到80小時。

周聖凱表示，長榮航空請假制度設計相對嚴格，請假會影響升遷、選班、選假資格，較常生病請假的空服員也會被要求提出改善計畫，因此有些人即便身體不適也會強忍上班。舉例來說，若連續3個月請假（含特休）超過3天，隔月就會失去選班、選假資格。

周聖凱說，若空服員評估身體狀況還行，上機後卻情況加劇，飛機轉降或返航機率低，且航空公司人力都安排得很剛好，因此空服員也會擔心，提出休息要求會導致同事工作加重，進而產生心理壓力，呼籲長榮航空能在請假及排班制度做人性化檢討。

對於空服員過世事件，周聖凱表示，桃園市政府今天上午也前往長榮航空勞檢，公司及座艙長的說法，與當班空服員說法不一致，還無法確認實際狀況，工會要求勞檢應訪談當班其他組員，並讓家屬有一定參與機制，家屬最希望的是釐清真相。

對此，長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

