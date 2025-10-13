為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    逃生得先「健身」移盆栽？ 洪婉臻曝大巨蛋秀泰影城外牆植栽擋緩降梯

    2025/10/13 16:41 記者何玉華／台北報導
    台北市議員洪婉臻指出，即將試營運的「大巨蛋秀泰影城」緩降機被盆栽淹沒，質疑「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」（台北市議員洪婉臻辦公室提供）

    台北市議員洪婉臻指出，即將試營運的「大巨蛋秀泰影城」緩降機被盆栽淹沒，質疑「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」（台北市議員洪婉臻辦公室提供）

    「大巨蛋秀泰影城」即將開幕，週五（17日）將試營運，台北市議員洪婉臻今（13）天指出，設置緩降梯的陽台擺滿植栽，「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」質疑是否符合逃生規定？台北市長蔣萬安回應，請消防局立即會勘。

    蔣萬安今天下午到市議會進行施政報告並備詢，洪婉臻詢問蔣知道「大巨蛋秀泰影城」什麼時候營運嗎？北市府準備好了嗎？蔣萬安答不出試營運時間被說「不及格」。洪婉臻表示，屆時人潮會很多，擔心有安全上的問題。

    洪婉臻秀出「大巨蛋秀泰影城」外牆突出陽台上擺放了盆栽的照片，問蔣萬安「覺得是什麼平台？是景觀平台？還是避難平台？」建管處長虞積學表示，絕對不是避難平台，避難平台一定是設在屋頂，看起來也不是陽台，而是是外牆凸出來。

    洪婉臻質疑，若是景觀平台，為什麼會有緩降梯？緩降梯被景觀盆栽淹沒，會不會有安全疑慮？「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」質疑是否符合逃生規定。

    蔣萬安回應，請消防局立即去會勘；消防局長莫懷祖表示，有違規疑慮，立即請人會勘並移走。

    台北市議員洪婉臻（左）今質詢指即將試營運的「大巨蛋秀泰影城」，緩降機被盆栽淹沒，「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」。市長蔣萬安（右）回應，請消防局立即會勘。（台北市議員洪婉臻辦公室提供）

    台北市議員洪婉臻（左）今質詢指即將試營運的「大巨蛋秀泰影城」，緩降機被盆栽淹沒，「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」。市長蔣萬安（右）回應，請消防局立即會勘。（台北市議員洪婉臻辦公室提供）

